Как звезды провели свои выходные: Билан, Каменских, Бузова и другие

Еженедельно Русский TVNET рассказывает о том, как звезды провели конец недели. Узнайте, кто из знаменитостей посвятил время с семье и отдыхал, а кому пришлось работать.
#итальянскаяДочь Со Спины девочка очень напоминает меня 😆, правда? Видели Бы вы ее спереди 🙈. Не бывает таких похожих людей, либо все мы - родственники на планете, либо когда-то в 15 лет , сама того не зная, я родила 😆. Мне неудобно было фотографировать ребёнка , тк в Европе это не приветствуется законами и полицией. Надеюсь, со Спины вы увидите сходство 😜 Вы ведь наверняка встрепали своего двойника,было такое? Как ощущения ? #регинатодоренко #рееинапутешественница #verona
Дорогой мой друг,коллега и однокашник @mibespalov 🕺с очередным тебя юбилеем💐давным-давно мы учились в ГИТИСе на факультете «актер музыкального театра»и Миша Беспалов был старшекурсником,конечно,а я только поступила...в итоге он солист театра Оперетты и кинопродюсер 👌а я хожу не только на его юбилеи,но и на премьеры в родном @mos_operetta и в кино🤗надеюсь к пенсии споём и сыграем вместе😅 далее 👀 в сторис #аликасмехова #михаилбеспалов #артисты #коллеги #друзья #оперетта #юбилей #мамадорогая
Сегодня я выступаю в замечательном зале (во Дворце Культуры «Губернаторский») в городе Ульяновске. Установочная репетиция уже состоялась. Я полностью готов к выходу на сцену. Осталось 7 минут. И начнётся мой Большой сольный концерт. В 2012-м году я назвал свою программу «Большой бенефис «50 лет на эстраде», потому что он был действительно большой - шёл он 5 с лишним часов! Этот концерт для сольного тоже идёт долго - 2,5 часа, а случается и дольше. Но сейчас многие артисты стали приписывать слово «большой» к названиям своих программ. Даже если они идут не больше часа тридцати минут. Мне кажется, что это не правильно. #евгенийпетросян #петросян #народныйартист #гастроли #клюбимымзрителям #ульяновск #большойсольныйконцерт
Мой пост посвящен хейтерам. Что б я без вас делала?! Точно бы не разобралась с кем мне спать, а с кем нет, и кого пускать в кровать, а кого нет! Вы реально думаете, что без ваших «советов» я не разберусь?! Или это осеннее обострение? Откуда столько злости и ненависти?! Что вы делаете на моей странице, если вам так противно смотреть на моих, подчеркну - на МОИХ собак! Отпишитесь, не мучайтесь! Вы все знаете как кому жить, кому помогать, кому где работать! А что в жизни делаете вы??? Лежите на диване и впрыскиваете свои ядовитые мнения на страницах незнакомых людей?! Займитесь чем-то поважнее! И попейте желчегонное, вдруг поможет... P. S. Последняя фотка именно для вас. Хотела выставить её первой, но воспитание не позволило. @elikelik23 @solntse6508 @asdfffcv34tu7 @liubascha1958
После моей 8 ми часовой репетиции спектакля в балетном зле нашего @novahoff.hotel прекрасная встреча с сервалом Давинчи.😊 Если честно, я так устала..🙈 Но я очень сильный человек. И никогда не жалею сил на труд!💃 Спасибо девочкам из @escada_art и @sc_valeri_rg за вашу самоотверженность и сбор спектакля "Балерина в зазеркалье цирка", который мы представим 20 ноября в "Vegas". А до этого и после в городах Подмосковья.💃 #анастасияволочкова #волочкова #балет #россия #я #любовь #радость #цветы #счастье #мы #спорт #творчество #volochkova #instagood #be #love #me #enjoy #best #good #ballet #друзья #дом #книги #настроение #премьера #платазауспех #солнце
До моего сольника в Москве осталось меньше недели ))) Ждёте? Я оченьььь. Это будет мой первый концерт с новым шоу. Его ещё не было ни в одном городе. Премьера, которую я дико хочу приблизить и скорее показать вам. Но пока 🤫 Это будет офигенный день. Только наш день, когда RED будет значить можно, а не стоп 🛑 С завтрашнего дня я врубаю подготовку на полную мощность, чтобы у нас был тотальный кайф на площадке. Москва. 26 октября. Клуб RED. Билеты по ссылке в сторис и в актуальном. Люблю ❤️ #molly