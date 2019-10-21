Видео: в Великобритании сняли сериал о латвийцах, которые занимались торговлей людьми

Один звонок, который помог обнаружить преступную группировку из Латвии и почти 30 её жертв в Великобритании. Так начинается расследование полиции в графстве Дербишир, в результате которого девять участников группировки получили тюремные сроки за торговлю людьми. По мотивам данной операции был снят документальный сериал, который показал все закулисье операции полиции Латвии и Великобритании.
Документальный сериал был опубликован на YouTube канале полиции Дербишира.
Русский TVNET ранее писал об ужасных условиях, в которых жили жертвы группировки.
Как ранее отмечала полиция Дербишира, жертвам - уязвимым мужчинам - обещали хорошую работу в Великобритании, но по прибытию у них отнимали документы, в качестве постели служил грязный матрас, а от зарплаты, заработанной на производстве продуктов питания в графстве Дербишир, им оставляли лишь несколько фунтов.
Участники группировки отобрали у жертв документы, открыли на их имена банковские счета, а карты держали у себя. Когда жертвы получали деньги за работу, преступники снимали эти деньги со счетом и большую часть тратили на собственные нужды, покупая себя автомобили класса люкс и недвижимость.