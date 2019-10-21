Видео: в Великобритании сняли сериал о латвийцах, которые занимались торговлей людьми

Один звонок, который помог обнаружить преступную группировку из Латвии и почти 30 её жертв в Великобритании. Так начинается расследование полиции в графстве Дербишир, в результате которого девять участников группировки получили тюремные сроки за торговлю людьми. По мотивам данной операции был снят документальный сериал, который показал все закулисье операции полиции Латвии и Великобритании.