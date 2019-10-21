Остапенко сделала существенный скачок в мировом рейтинге

Латвийская теннисистка Алёна Остапенко после победы на турнире в Люксембурге существенно поднялась в рейтинге лучших теннисисток планеты.
В новом рейтинге Остапенко сделала скачок на 19 позиций и теперь занимает 44-е место. Что касается первой ракетки Латвии Анастасии Севастовой, то 29-летняя спортсменка опустилась на три строчки и расположилась на 27-м месте.
На Кубке Кремля, который стал последний турниром для Севастовой, она не смогла преодолеть барьер второго раунда и не защитила 185 рейтинговых очков, которые заработала в прошлом году. Ранее Севастова пропустила турнир в Линце из-за травмы плеча.
Место в рейтинге улучшила и Диана Марцинкевич, которая поднялась на одну строчку и теперь занимает 207-ю позицию.
Небольшие изменения произошли и в топ-10 лучших теннисисток мира. Канадка Бьянка Андрееску поднялась на четвёртое место, следом идут Симона Халеп из Румынии, Петра Квитова из Чехии и Белинда Бенчич из Швейцарии, которая поднялась на целых три строчки. Тройка лидеров осталась неизменной - Эшли Барти из Австралии, чешка Каролина Плишкова и Наоми Осака из Японии.