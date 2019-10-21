Остапенко сделала существенный скачок в мировом рейтинге

В новом рейтинге Остапенко сделала скачок на 19 позиций и теперь занимает 44-е место. Что касается первой ракетки Латвии Анастасии Севастовой, то 29-летняя спортсменка опустилась на три строчки и расположилась на 27-м месте.

На Кубке Кремля, который стал последний турниром для Севастовой, она не смогла преодолеть барьер второго раунда и не защитила 185 рейтинговых очков, которые заработала в прошлом году. Ранее Севастова пропустила турнир в Линце из-за травмы плеча.

Место в рейтинге улучшила и Диана Марцинкевич, которая поднялась на одну строчку и теперь занимает 207-ю позицию.