Пн, 21.10.2019
Я не ожидал, что так много людей выйдут на акцию в Латвии. Мне казалось, что латвийское общество сонное, его трудно разбудить, особенно событиями в России. Это было потрясающе, и вообще вся кампания поддержки Ивана Голунова и журналистами, и гражданами в России и за рубежом была абсолютно потрясающая. Иван Колпаков, главный редактор "Медузы"

Остапенко сделала существенный скачок в мировом рейтинге

Алёна Остапенко

ФОТО: AFP/SCANPIX

Латвийская теннисистка Алёна Остапенко после победы на турнире в Люксембурге существенно поднялась в рейтинге лучших теннисисток планеты. 

В новом рейтинге Остапенко сделала скачок на 19 позиций и теперь занимает 44-е место. Что касается первой ракетки Латвии Анастасии Севастовой, то 29-летняя спортсменка опустилась на три строчки и расположилась на 27-м месте.

На Кубке Кремля, который стал последний турниром для Севастовой, она не смогла преодолеть барьер второго раунда и не защитила 185 рейтинговых очков, которые заработала в прошлом году. Ранее Севастова пропустила турнир в Линце из-за травмы плеча.

Место в рейтинге улучшила и Диана Марцинкевич, которая поднялась на одну строчку и теперь занимает 207-ю позицию. 

Небольшие изменения произошли и в топ-10 лучших теннисисток мира. Канадка Бьянка Андрееску поднялась на четвёртое место, следом идут Симона Халеп из Румынии, Петра Квитова из Чехии и Белинда Бенчич из Швейцарии, которая поднялась на целых три строчки. Тройка лидеров осталась неизменной - Эшли Барти из Австралии, чешка Каролина Плишкова и Наоми Осака из Японии.

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