В Погранохране не хватает сотрудников, самая критическая ситуация - в аэропорту "Рига"

По сравнению с 2018 годом в Государственной пограничной охране возросла нехватка работников, и наиболее сильно это ощущается в аэропорту "Рига", сказал в передаче "900 секунд" на телеканале LNT начальник Погранохраны Гунтис Пуятс.
Если в 2018 году пограничной охране не хватало 5-6% персонала, то в этом году нехватка работников выросла до 8%, то есть на несколько сотен человек.
"Ситуация ухудшается с каждым мгновением, и главной причиной нехватки работников являются низкие зарплаты.
В настоящее время самая критическая ситуация - в аэропорту "Рига", где количество пограничников уменьшилось на 20%", - рассказал Пуятс.
Он отметил, что проблему нельзя решить лишь одноразовым увеличением зарплат, поэтому их прирост должен быть обеспечен в долгосрочной перспективе, а именно, в нормативных актах следует предусмотреть, что они будут регулярно индексироваться.