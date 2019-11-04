ФОТО: Publicitātes foto

5 июля 2018 года в Риге открылся один из самых современных тиров в Балтии: теперь есть возможность освоить навыки стрельбы как из боевого, спортивного, так и из пневматического оружия. И даже из арбалета. Оборудование соответствует всем стандартам Европейского Союза.

Самый привлекательный тир в Латвии

«Одновременно здесь можно производить стрельбу на 15 «дорожках»; в том числе 12 мест оборудованы для стрельбы из различного боевого, спортивного оружия, и также еще 3 места предназначены для стрельбы из пневматического оружия и арбалетов», - отмечает инструктор.

Преимуществом нового тира по отношению к конкурентам является его современное техническое оснащение. «В отличии от других латвийских тиров наш оборудован автоматизированной системой подачи мишеней. То есть, цель (мишень) размещена на тросах, управляемых индивидуальным пультом с каждой позиции стрельбы. Стрелку не надо идти к мишени, чтобы осмотреть свой результат стрельбы и сделать отметки – мишень сама подъезжает к стрелку. Это важно, если одновременно стрельба происходит на нескольких «дорожках» - тому, кто закончил стрельбу, не нужно ждать, пока закончат остальные, чтобы посмотреть результат. По сути, если человек оплатил уроки на протяжении часа, он полноценно использует все свое оплаченное время» - поясняет представитель Trāpītava.

В тире Trāpītava работают опытные инструкторы-профессионалы по стрельбе с соответствующими сертификатами.

Возможности для профессионалов

В тире Trāpītava свои навыки могут улучшить работники любой структуры безопасности, причем оборудование для стрельбы обеспечивает условия, чтобы обучение стрельбе можно было осуществить с любым боевым оружием – как с пистолетом, так и с автоматическим оружием. Мы можем предложить широкий и профессиональный спектр услуг за конкурентноспособную цену.

Наше преимущество – это именно 12 позиций стрельбы с боевым оружием – таким образом, мы можем обеспечить возможность одновременно в обучении стрельбе принять участие в более большему количеству людей. Это невозможно во многих других тирах. Например, в течение часа тренировки по стрельбе у нас могут реализовать около 36 человек. Это особенно важно, если в короткое время необходимо обучать новых людей или совершенствовать квалификацию и навыки профессионалов.

Особое отношение к каждому

Опытные инструкторы Trāpītava сразу могут определить: какому человеку, не следует обращаться к оружию. В каком-то смысле мы являемся фильтром - можно сделать вывод, что конкретному человеку лучше вообще не соприкасаться с боевым оружием. Вы можете стрелять по банкам из винтовки, чтобы снять ежедневный стресс, но боевое оружие не предназначено для Вас. Нередко бывает так, что человек, еще только знакомясь с оружием, берет его в руки, не понимая, что это не для него. Инструктор видит это, и с помощью логических аргументов помогает принять правильное решение – с оружием и в дальнейшем оставаться на «Вы». Несмотря на то, что такие крайние ситуации случаются редко.

С нуля до Мастера спорта.

Перед тем как отправиться в помещение для стрельбы, каждый человек проходит инструктаж. Знакомится с разными видами оружия. Ему объясняют, что можно делать, и что категорически нельзя. Главное - безопасность и жизнь людей.

У тех, кто желает освоить знания до экзамена по стрельбе, в процессе обучения инструктор выясняет причины, по которым клиент вообще желает воспользоваться личным оружием: для каких целей оно предназначено и, соответственно, дает советы для наиболее подходящего выбора. Для конкретного человека наиболее подходящим может быть как газовый баллончик, так и оружие малого калибра, а также оружие 9 мм или даже ружье (винтовка). Необходимо точно знать, какова цель человека: спорт или защита своей собственности и семьи в кризисной ситуации.

Если человек приходит на обучение два-три раза в неделю в течение трех месяцев, то он освоит все необходимые знания и навыки, чтобы защитить себя, свою семью и собственность.

У молодых людей есть возможность приходить учиться стрелять и узнавать оружие. Уже давно доказано, что те, кто умеет обращаться с оружием, намного более рациональны: они сначала думают и только потом действуют. Есть статистика и наблюдения, что даже маленькие дети, когда начинают посещать занятия по стрельбе, становятся более серьезными, ответственными. В каком-то смысле они чувствуют себя взрослыми, потому что у них есть возможность самостоятельно работать с оружием – конечно, до определенного законом возраста только с пневматическим оружием.

Trāpītava предлагает:

организовать корпоративные мероприятия;

семьям с детьми найти новые интересы и навыки;

очень популярные женские вечеринки.

Предлагаем:

тир закрытого типа на 15 мест («дорожек»);

отдельное помещение для отдыха с кухней;

бесплатную стоянку для 15 автомобилей;

зеленый газон около тира для организации пикника;

Wi-fi бесплатно.

Туристов приглашают посетить домашнюю страницу Tripadvisor.

Также посетить домашнюю Facebook.com.

Удобнее найти винтовку следом за этим линком Google map.