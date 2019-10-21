Пн, 21.10.2019
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Исторический прокат: 15-летняя ученица Тутберидзе победила на этапе Гран-при в Лас-Вегасе

Анна Щербакова и Елизавета Туктамышева

ФОТО: ROB SCHUMACHER/USA TODAY Sports/Scanpix

Российская фигуристка Анна Щербакова одержала победу на Skate America - первом этапе серии Гран-при.

Соревнования в Лас-Вегасе прошли в минувшее воскресенье 20 октября. По итогам короткой программы 15-летняя Щербакова занимала четвёртое место, но после произвольной программы подопечная Этери Тутберидзе сумела обойти конкуренток и занять первое место (227,14 балла).

Второе место заняла американка Брэди Теннел (216,14 балла), а третьей стала россиянка Елизавета Туктамышева (205,97).

Добавим, что Щербакова стала первой в истории фигуристкой, которой удалось исполнить два четверных лутца в одной программе на международных соревнованиях. 

Стоит отметить, что для 15-летней Щербаковой - это дебютный сезон на взрослом уровне. Кроме того, воспитанница Тутберидзе является действующей чемпионкой России.

Следующий этап Гран-при пройдёт в Канаде с 25 по 27 октября.

Видео: Произвольная программа Анны Щербаковой

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