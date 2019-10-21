Штангистка Ребека Коха стала чемпионкой Европы в возрасте до 23 лет

В понедельник, 21 октября, латвийская тяжелоатлетка Ребека Коха справилась со всем заявленным весом и стала чемпионкой Европы в возрасте до 23 лет.
Чемпионат Европы U-23 проходил в столице Румынии Бухаресте, а Коха выступала в весовой категории до 59 кг. Ребека показала лучший результат на турнире как в рывке, так и в толчке.
Латвийская спортсменка ориентировалась на общий результат - 220 кг. Это почти удалось, так как в итоге Коха в рывке подняла штангу весом 100 кг, а в толчке - 119 кг. В рывке вентспилчанка сначала справилась со штангой весом 93 кг, затем подняла 97 кг и в конце концов 100 кг.
Второе место на турнире заняла россиянка Ольга Тё (общий вес 209 кг), а бронзу завоевала Флорина-Сорина Хулпан из Румынии (207 кг).
Напомним, что на взрослом чемпионате мира Коха в этом году заняла восьмое место. а в апреле этого года во второй раз подряд стала чемпионкой Европы. На позапрошлом чемпионате мира Коха завоевала бронзу и стала первой спортсменкой из Латвии, которая поднялась на пьедестал взрослого чемпионата мира.