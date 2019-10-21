Штангистка Ребека Коха стала чемпионкой Европы в возрасте до 23 лет

Чемпионат Европы U-23 проходил в столице Румынии Бухаресте, а Коха выступала в весовой категории до 59 кг. Ребека показала лучший результат на турнире как в рывке, так и в толчке.

Латвийская спортсменка ориентировалась на общий результат - 220 кг. Это почти удалось, так как в итоге Коха в рывке подняла штангу весом 100 кг, а в толчке - 119 кг. В рывке вентспилчанка сначала справилась со штангой весом 93 кг, затем подняла 97 кг и в конце концов 100 кг.

Второе место на турнире заняла россиянка Ольга Тё (общий вес 209 кг), а бронзу завоевала Флорина-Сорина Хулпан из Румынии (207 кг).