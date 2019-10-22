"Стриптиз и гоу-гоу - это разные вещи": звезда сериала "Триада" о своей героине

Анастасия как раз и сыграла ту самую танцовщицу. Эта роль стала самой необычной в ее карьере.

- Что за персонаж вам достался? Каким вы видите его характер?

— Мне достался персонаж, который должен целенаправленно отвечать за юмор в этом проекте! Режиссер так и говорил: "Ты гэг этого проекта". Милана изначально прописана, как грубоватая девчонка из провинции, без эрудиции и образования. Принципиальная, резкая, хамоватая. Мне как актрисе, нужно было сделать так, чтобы ее полюбил зритель. И в итоге, надеюсь, что у меня получилось. За всеми вышеперечисленными качествами она оказалась очень человечная, добрая девчонка, которая чтобы выжить, вынуждена была облачиться в панцирь.

Анастасия Калашникова ФОТО: Пресс-фото

- Вы обсуждали с режиссером или продюсером — как будет развиваться ваш герой?

- Мне очень помогал режиссер Дмитрий Дьяченко. Я была самой младшей на площадке — это моя первая большая роль. Ведь я попала в этот проект, как только окончила институт, поэтому была самой неопытной. Так что спасибо Дмитрию — мы с ним встречались, разговаривали, он объяснял, какие проекты мне полезно было бы посмотреть, просил, чтобы я наблюдала за людьми, работая над образом. Когда я сама приносила идеи, Дмитрий всегда внимательно слушал. Советовал работать над речью, чтобы максимально уйти от себя — московской девочки с высшим образованием — и приблизиться к образу приезжей девчонки.

- При работе над образом у вас были перед глазами референсы, от которых хотелось оттолкнуться (литературные или киногерои со схожим поведением)?

- Сначала режиссер показал мне в инстаграме Яну Кошкину (актриса, сыгравшая любовницу мэра Аникеева в "Домашнем аресте") и сказал, чтобы я последила за ее творчеством на ТВ. Потом накидал список сериалов, один из которых американские "Бесстыдники" (Shameless) — я наблюдала и за главной героиней этого проекта.

- Как, по-вашему, кто виноват в сложившейся ситуации: Толик, его безволие, его родители, среда или сами его женщины?

- Скажу честно, что Дергачев (исполнитель роли Толика в сериале "ТРИАДА") харизмой, обаянием создал героя так, что передо мной нет вопроса, виноват ли Толик. Он честно признался, что хочет детей. Да, в определенный период жизни он был весьма вольный в поступках, и даже жене собирался в этом признаться. Но потом решил поберечь ее. И перед любовницей Наташей (Любовь Аксенова) он был честен. Толик действительно мучается. Но случилось то, что случилось, и важно, как он вышел из ситуации.

- Вы пробовались в "ТРИАДЕ" именно на эту героиню? Хотелось бы сыграть другой типаж?

- Нет, пробовалась только на эту, конечно, и я этому очень рада.

Для меня этот персонаж — актерский подарок. Роль, над которой я работала каждый день. Только на грим уходило по два часа. Не уверена, что со мной еще раз случится подобная роль в актерской карьере.

- Танцовщица "гоу-гоу", стриптизерша и девушка легкого поведения — это разные вещи, как считаете? Есть одно устойчивое мнение на этот счет этого...

— Про стриптиз я ничего не знаю. Думаю, что стриптиз и гоу-гоу это разные вещи, а Милана, поясню, танцует гоу-гоу.

Когда я готовилась, то занималась с танцующими девочками, брала уроки. Танцевала на высоченных каблуках, в откровенных костюмах, в ботфортах. Дикий стресс. По своей природе я вообще другой человек. Это максимально нетипичная для меня роль. И это интересно.

Анастасия Калашникова ФОТО: Пресс-фото

- Какая сцена оказалось самой сложной (технически или из-за смеха, раскола) для вас?

- "Раскалывались" мы постоянно, особенно когда были в диалоге с Дергачевым. Боря меня знает с детства, мы познакомились, когда мне было лет 14. Я тогда училась в театральной школе, у нас общие знакомые. Я поступала, а он меня там наблюдал. Так что было тяжело, он же меня насквозь видит. Боря дал мне кликуху на площадке "Настька Шлендра". Даша Мороз (сыгравшая жену Толика Риту) так и записала меня в телефон в шутку. Поэтому угорали мы постоянно. Сложная, пожалуй, была сцена, когда мы все пришли в дом Толика и Риты и все вместе ревем...