Пн, 21.10.2019
У нас нет задачи переманивать журналистов из латвийских изданий - я не хочу обескровливать местную прессу. Иван Колпаков, главный редактор "Медузы"
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  • Видео: Саманта Тина в Италии "включила шарм" и использовала местного мужчину

Видео: Саманта Тина в Италии "включила шарм" и использовала местного мужчину

ФОТО: скриншот видео

На канале 360TV вышла очередная серия нового реалити-шоу "Четверо на чемоданах" (Četri uz koferiem), в котором колоритные латвийские знаменитости, никогда не путешествовавшие вместе, решаются на веселую авантюру. На сей раз в роли гида выступил влиятельный ютубер Никлавс (Niklāvs).

Несмотря на то, что парень не бывал ранее в Италии, ему удалось организовать для певицы Саманты Тины, стилиста Индры Салцевичи и мультихудожника Кашерса головокружительное приключение - с катанием на панорамном колесе и отдыхом на роскошной вилле с незабываемым видом.

Когда четверке путешественников предстояло идти с багажом по извилистой дороге к месту ночевки, очаровательная певица включила свое обаяние.

Чтобы не взбираться в гору, как ее попутчики, она легко остановила машину с местным жителем за рулем и добралась до пункта назначения, что называется, с ветерком и без особых усилий.

"Я просто использовала свой женский шарм!" - призналась Саманта.

Индра Салцевича поддержала коллегу, отметив, что мимо такой яркой блондинки в коротком платьице ни один итальянец пройти или проехать не смогли бы!

Смотрите видео!

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