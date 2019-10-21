Видео: Саманта Тина в Италии "включила шарм" и использовала местного мужчину

На канале 360TV вышла очередная серия нового реалити-шоу "Четверо на чемоданах" (Četri uz koferiem), в котором колоритные латвийские знаменитости, никогда не путешествовавшие вместе, решаются на веселую авантюру. На сей раз в роли гида выступил влиятельный ютубер Никлавс (Niklāvs).
Несмотря на то, что парень не бывал ранее в Италии, ему удалось организовать для певицы Саманты Тины, стилиста Индры Салцевичи и мультихудожника Кашерса головокружительное приключение - с катанием на панорамном колесе и отдыхом на роскошной вилле с незабываемым видом.
Когда четверке путешественников предстояло идти с багажом по извилистой дороге к месту ночевки, очаровательная певица включила свое обаяние.
Чтобы не взбираться в гору, как ее попутчики, она легко остановила машину с местным жителем за рулем и добралась до пункта назначения, что называется, с ветерком и без особых усилий.
"Я просто использовала свой женский шарм!" - призналась Саманта.
Индра Салцевича поддержала коллегу, отметив, что мимо такой яркой блондинки в коротком платьице ни один итальянец пройти или проехать не смогли бы!
Смотрите видео!