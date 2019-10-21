Пн, 21.10.2019
Я не ожидал, что так много людей выйдут на акцию в Латвии. Мне казалось, что латвийское общество сонное, его трудно разбудить, особенно событиями в России. Это было потрясающе, и вообще вся кампания поддержки Ивана Голунова и журналистами, и гражданами в России и за рубежом была абсолютно потрясающая. Иван Колпаков, главный редактор "Медузы"

"Согласие" предложило объявить 21 ноября днем памяти жертв трагедий

На месте трагедии в Золитуде

ФОТО: Evija Trifanova/LETA

Члены парламентской фракции партии "Согласие" призывают внести изменения в закон "О праздниках, памятных и отмечаемых днях", объявив 21 ноября днем памяти жертв трагедий.

В этом году отмечается шестая годовщина трагедии в Золитуде, где 21 ноября 2013 года 54 человека погибли, а десятки получили ранения в результате обрушения крыши супермаркета Maxima.

В аннотации к законопроекту депутаты указали, что

по количеству жертв это была самая большая трагедия с момента восстановления независимости Латвии, которая оставила серьезные и глубокие следы в общественном сознании.

Законопроект разработан в сотрудничестве с обществом "Золитуде 21.11", которое возглавляет депутат Сейма от "Согласия" Регина Лочмеле-Лунева, а также рядом других неправительственных организаций - обществом "После пожара", Bezvests.lv и др. В аннотации к законопроекту разъясняется, что такой день должен быть введен для сохранения памяти о всех тех, кто погиб в результате различных трагедий в Латвии.

По мнению авторов поправок к закону, введение дня памяти повысит осведомленность латвийского общества о безопасности, укрепит систему общественных ценностей, основанных на индивидуальной, организационной и общественной ответственности, что поможет предотвратить повторение катастроф в будущем.

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