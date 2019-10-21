"Согласие" предложило объявить 21 ноября днем памяти жертв трагедий

В этом году отмечается шестая годовщина трагедии в Золитуде, где 21 ноября 2013 года 54 человека погибли, а десятки получили ранения в результате обрушения крыши супермаркета Maxima.

по количеству жертв это была самая большая трагедия с момента восстановления независимости Латвии, которая оставила серьезные и глубокие следы в общественном сознании.

Законопроект разработан в сотрудничестве с обществом "Золитуде 21.11", которое возглавляет депутат Сейма от "Согласия" Регина Лочмеле-Лунева, а также рядом других неправительственных организаций - обществом "После пожара", Bezvests.lv и др. В аннотации к законопроекту разъясняется, что такой день должен быть введен для сохранения памяти о всех тех, кто погиб в результате различных трагедий в Латвии.