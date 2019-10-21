Страшная авария на шоссе Резекне-Даугавпилс: столкнулись легковушка и фура, погиб человек
В понедельник, 21 октября, на шоссе Резекне-Даугавпилс в результате фронтального столкновения машин погиб человек, сообщили агентству LETA в Госполиции.
Столкновение машины марки Audi с грузовым автомобилем произошло около 14:30 в Фейманской волости Резекненского края.
В результате происшествия один человек погиб, а еще один был доставлен в больницу.
На месте происшествия до сих пор заблокированы обе полосы движения, поэтому полиция призывает выбирать объездные пути.