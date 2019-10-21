Пн, 21.10.2019
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Страшная авария на шоссе Резекне-Даугавпилс: столкнулись легковушка и фура, погиб человек
Движение на трассе заблокировано

Иллюстративное фото

ФОТО: Edijs Pālens/LETA

В понедельник, 21 октября, на шоссе Резекне-Даугавпилс в результате фронтального столкновения машин погиб человек, сообщили агентству LETA в Госполиции.

Столкновение машины марки Audi с грузовым автомобилем произошло около 14:30 в Фейманской волости Резекненского края.

В результате происшествия один человек погиб, а еще один был доставлен в больницу.

На месте происшествия до сих пор заблокированы обе полосы движения, поэтому полиция призывает выбирать объездные пути.

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