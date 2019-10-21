"Только совместно": партии не будут подавать предложения к бюджету 2020 года по отдельности

Политик подчеркнул, что предложения к законопроекту бюджета на следующий год сможет выдвигать только коалиция в целом, а не парламентские фракции партий коалиции.

"Решение, которое мы приняли, гласит, что отдельные фракции не будут вносить предложения [ к законопроекту о бюджете]. Если таковые будут поданы, то это будут не предложения конкретной фракции, а предложения, поддержанные всей коалицией", - пояснил Закатистов.

Министр здравоохранения Илзе Винькеле также заявила, что коалиция должна прийти к совместному решению о возможных предложениях к проекту государственного бюджета на 2020 год.

Однако партии еще не договорились о каком-либо совместном предложении к бюджету на следующий год.

До сих пор прозвучало только одно предложение, которое партии коалиции могли бы выдвинуть как совместное предложение к бюджету на следующий год. Национальное объединение Visu Latvijai!-Tēvzemei un brīvībai/LNNK призвало партнеров по коалиции рассмотреть вопрос о выделении в бюджете следующего года 500 000 евро на поддержку коммерческих электронных СМИ.

Закатистов подчеркнул, что коалиция рассмотрит предложения к законопроекту о бюджете на следующей неделе.

Как сообщалось ранее, 11 октября Кабинет министров на внеочередном заседании утвердил бюджет 2020 года, который предусматривает поступления консолидированного бюджета в размере 9,89 млрд евро, а расходы - в размере 10 млрд евро.