"Только совместно": партии не будут подавать предложения к бюджету 2020 года по отдельности

Правящая коалиция договорилась, что парламентские фракции составляющих правительство партий не будут выдвигать предложения к бюджету следующего года по отдельности, сообщил агентству LETA после заседания по сотрудничеству коалиционных партий руководитель фракции KPV LV Атис Закатистов.
Политик подчеркнул, что предложения к законопроекту бюджета на следующий год сможет выдвигать только коалиция в целом, а не парламентские фракции партий коалиции.
"Решение, которое мы приняли, гласит, что отдельные фракции не будут вносить предложения [ к законопроекту о бюджете]. Если таковые будут поданы, то это будут не предложения конкретной фракции, а предложения, поддержанные всей коалицией", - пояснил Закатистов.
Министр здравоохранения Илзе Винькеле также заявила, что коалиция должна прийти к совместному решению о возможных предложениях к проекту государственного бюджета на 2020 год.
Однако партии еще не договорились о каком-либо совместном предложении к бюджету на следующий год.
До сих пор прозвучало только одно предложение, которое партии коалиции могли бы выдвинуть как совместное предложение к бюджету на следующий год. Национальное объединение Visu Latvijai!-Tēvzemei un brīvībai/LNNK призвало партнеров по коалиции рассмотреть вопрос о выделении в бюджете следующего года 500 000 евро на поддержку коммерческих электронных СМИ.
Закатистов подчеркнул, что коалиция рассмотрит предложения к законопроекту о бюджете на следующей неделе.
Как сообщалось ранее, 11 октября Кабинет министров на внеочередном заседании утвердил бюджет 2020 года, который предусматривает поступления консолидированного бюджета в размере 9,89 млрд евро, а расходы - в размере 10 млрд евро.
По сравнению с бюджетом 2019 года поступления вырастут на 717,1 млн евро, расходы - на 610,1 млн евро.