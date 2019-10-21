Пн, 21.10.2019
Год, два, пять ты можешь продержаться в статусе модного издания, о котором все говорят, но мода переменчива, и для нас правильная стратегия, как мне кажется, - стать классикой. Стать большим изданием, которое устроено гораздо более традиционно, хотя мы от этого всегда уходили. Иван Колпаков, главный редактор "Медузы"

В центре Риги из подвала пятиэтажного дома валит дым: на месте работают пожарные

ФОТО: Фото очевидца

В понедельник, 21 октября, вечером рядом с Рижским Центральным вокзалом возникло задымление в подвале пятиэтажного здания. На месте происшествия работают пожарные. 

Около 21.30 начал подниматься дым с подвального этажа в доме на бульваре Райня 31, где, по словам жителей, обустраивают общественное место для отдыха. 

ФОТО: Фото очевидцев

По наблюдениям агентства LETA, на место происшествия приехало несколько машин Государственной пожарно-спасательной службы (VUGD), а также бригада Службы неотложной медицинской помощи (NMPD). 

ФОТО: Фото очевидцев

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