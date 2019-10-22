В Юрмале женщина во время пьяной ссоры зарезала своего сожителя

В субботу, 19 октября, сотрудникам Госполиции позвонила жительница Юрмалы и рассказала, что в Каугури у частного дома заметила труп мужчины с очевидными телесными повреждениями. Информация подтвердилась - на месте происшествия находилось тело 47-летнего мужчины с ножевым ранением в шее.
Полиция начала расследование и в тот же день задержала подозреваемую в совершении преступления - 40-летнюю сожительницу покойного.
Выяснилось, что в предшествующий вечер мужчина со своими знакомыми и партнершей распивал алкоголь в доме в Каугури. В ходе посиделок у него возник конфликт с женщиной по бытовым причинам, в ходе которого партнерша его ударила ножом.
Пострадавший вышел из дома, чтобы, возможно, искать помощи, но умер на улице.
В связи со случившимся начат уголовный процесс. Подозреваемой грозит наказание в виде лишения свободы на срок от трех до 15 лет, с конфискацией имущества или без.
В понедельник, 21 октября, женщина была заключена под стражу.