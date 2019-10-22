В Юрмале женщина во время пьяной ссоры зарезала своего сожителя

Полиция начала расследование и в тот же день задержала подозреваемую в совершении преступления - 40-летнюю сожительницу покойного.

Выяснилось, что в предшествующий вечер мужчина со своими знакомыми и партнершей распивал алкоголь в доме в Каугури. В ходе посиделок у него возник конфликт с женщиной по бытовым причинам, в ходе которого партнерша его ударила ножом.

Пострадавший вышел из дома, чтобы, возможно, искать помощи, но умер на улице.

В связи со случившимся начат уголовный процесс. Подозреваемой грозит наказание в виде лишения свободы на срок от трех до 15 лет, с конфискацией имущества или без.