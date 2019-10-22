Вт, 22.10.2019
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Василиса Володина назвала три знака Зодиака, которые разбогатеют в ноябре 2019 года
Прибыльный месяц, кстати, для всех!

ФОТО: instagram.com/vasilisa.volodina

Известный российский астролог Василиса Володина рассказала, каким знакам Зодиака ноябрь 2019 года принесет денежную удачу, отметив при этом, что грядущий месяц в целом будет довольно прибыльным для всех представителей зодиакального круга.

Стрелец

По словам астролога, Стрельцов в ближайшем будущем ждет материальное счастье. Эти люди будут жить в достатке начиная с ноября 2019 года. Василиса Володина  подчеркнула, что они получат неожиданно большой доход - смогут заработать огромную сумму и расплатиться со всеми долгами.

Золотой жилой для Стрельцов станет хобби, которое в ноябре 2019 года трансформируется в любимое дело, способное кормить их  долгие годы.

Водолей

Водолеи, как уверяет астролог, смогут найти свое место в ноябре 2019 года. Этот месяц позволит им решить финансовые проблемыь. Некоторые представители данного знака устроятся на любимую и при этом высокооплачиваемую работу, а кто-то начнет свое дело.

Водолеи будут жить в полной гармонии с самими собой, а пока Василиса Володина советует им не распылять свои ресурсы и накапливать силы.

Рыбы

Рыбы, по словам астролога, получат свой достаток благодаря старательности и решимости. Представители этого знака Зодиака порвут со скучной и нелюбимой работой и откроются миру. Это позволит им начать свое дело, а близкие обязательно поддержат. Период подходит для покупки недвижимости.

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