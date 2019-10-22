Наряд дня: австрийская графиня Олимпия в свадебном шедевре Oscar de la Renta
Самая обсуждаемая королевская свадьба этой осени - бракосочетание 31-летней австрийской графини Олимпии фон унд Арку-Циннеберг и 32-летнего французского принца Жан-Кристофа Наполеона Бонапарта, состоявшееся в Париже.
На церемонии присутствовали 600 почетных гостей из Франции, Австрии, Великобритании, Германии, Италии, Бельгии, Люксембурга и других европейских стран. Счастливая невеста предстала перед алтарем в невероятно эффектном свадебном платье от Oscar de la Renta. Смотрите, какая красота!
Графиня Олимпия - праправнучка последнего австрийского императора Карла I и императрицы Зиты и правнучка французской императрицы Марии-Луизы Австрийской, на которой Наполеон женился в 1810 году. Жан-Кристоф - единственный наследник династии Бонапартов.
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