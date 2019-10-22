Наряд дня: австрийская графиня Олимпия в свадебном шедевре Oscar de la Renta

На церемонии присутствовали 600 почетных гостей из Франции, Австрии, Великобритании, Германии, Италии, Бельгии, Люксембурга и других европейских стран. Счастливая невеста предстала перед алтарем в невероятно эффектном свадебном платье от Oscar de la Renta. Смотрите, какая красота!