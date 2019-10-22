Вт, 22.10.2019
Безусловно, в конфликте "государство против человека" мы выступаем на стороне человека. Безусловно, в конфликте сильного со слабым мы выступаем на стороне слабого, но тем не менее для нас очень важно сохранять независимый взгляд на все, что происходит вокруг нас. Иван Колпаков, главный редактор "Медузы"

На дорогах Латвии появился полицейский "фотомобиль" с камерой в 360 градусов
Фото и видео

1

Автомобиль, оборудованный камерой в 360 градусов

ФОТО: Zane Bitere/LETA

На этой неделе наконец начинает работу нетрафарированная полицейская автомашина, оснащенная камерой радиусом в 360 градусов, которая сможет констатировать различные нарушения автоводителей, в том числе, использование телефона, движение на красный свет или без страховки, сообщает LETA.

Во вторник, 22 октября, Госполиция презентовала эту новую машину, оборудованную 360-градусной камерой.

Приобретение такого автомобиля, однако, не было секретом, уже в 2018 году такой автомобиль использовали в тестовом режиме, а затем организовали конкурс на закупку.

Публично доступная информация свидетельствует о том, что конкретная закупка обозначена как "автоматическая система считывания и распознавания номерных знаков государственных транспортных средств и фиксирования совершенных в дорожном движении нарушений".

В публично доступном положении закупки отмечается, что после зарегистрированного события есть возможность оформить протокол нарушения, используя снятые видеоматериалы и констатированные данные о нарушении. Также система предусматривает возможность выбрать кадр из видеоматериала и вырезать изображение номерного знака и использовать это для оформления протокола.

Предусматривается, что в протокол должна быть включена следующая информация о нарушении: фотография нарушения, фотография номерного знака, координаты GPS и адрес места нарушения, а также дата и время, когда оно констатировано.

Система будет связана со следующими государственными реестрами для получения данных: Государственный регистр транспортных средств и их водителей, Обзор личных данных Управления по делам гражданства и миграции Министерства внутренних дел, Государственная касса и Регистр предприятий.

Начальник Управления безопасности движения Нормундс Крапсис уже в 2018 году разъяснял агентству LETA, что оборудованная машина сможет констатировать различные нарушения правил дорожного движения, в том числе, использование телефона за рулем, движение на красный свет или без страховки. Также известно известно, что автомобиль сможет контролировать техосмотр транспортных средств, движение по полосам общественного транспорта и "поворотники". 

Он отметил, что никто из нарушителей не будет остановлен, а владелец автомобиля, в случае констатации нарушения, получит оповещение о наложенном штрафе. 

Читать также

Актуально

НАВЕРХ