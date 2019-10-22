Наркотики, запои и проблемы с полицией - теневая сторона многих профессиональных спортсменов. Слава, деньги и признание меняют людей. Редкий случай, когда наркотики и хулиганство присутствуют в жизни до удачно сложившейся карьеры, но именно такова история бойца UFC Кайла Бочняка, пишет The Sun.

Совсем недавно 32-летний боец отметил юбилей - десять лет без наркотиков. Сегодня спортсмен признаёт, что теперь зависим только от одного - смешанных единоборств (ММА).

Однако до того, как боец обрёл свою любовь к ММА, его жизнь шла вниз по наклонной.

"Мне было 17 лет. Больше времени проводил в реабилитационных центрах, чем дома. Отставал по учёбе и решил, что смысла заканчивать уже нет. Так я ушёл из школы. Следующие пять лет я просто существовал, так толком ничего и не начав в своей жизни", - вспоминает боец.

Продолжая идти по "кривой" дорожке, боец впал в кому от передозировки рецептурными медикаментами. Но такое своеобразное "предупреждение" его не остановило, а потому он продолжил двигаться в том же направлении, пока эта дорожка не привела его к тюремной камере.

"Я регулярно ввязывался в неприятности. Пил, устраивал драки, даже украл несколько машин. На меня накопилось много обвинений, и судья хотел, чтобы я одумался, потому и отправил меня в тюрьму. К настоящим преступникам", - рассказывает американский боец о том, как он попал за решётку.

Бочняк признаёт, что время в тюрьме было низшей точкой в его жизни, но именно в тюрьме он нашёл довольно необычный повод, чтобы измениться.

"Время в тюрьме совершенно точно было низшей точкой в моей жизни. Мой отец был в соседней камере. Я никогда в жизни его не встречал, так как он ушёл из семьи, когда мне было два года", - вспоминает о неожиданной встрече боец.

"Это был первый раз, когда я его встретил. И это случилось в тюрьме. Подумал, яблоко от яблони недалеко падает. В этот момент я понял, что настала пора что-то поменять в своей жизни", - говорит американец.

Бочняку удалось убедить судью, что он готов измениться. Американца приговорили к пяти годам условного заключения, но главное, что он был на свободе.

"Слава Богу, что я нашёл хорошую работу сварщиком. Вдобавок к своим новым обязанностям, я продолжал держать себя в форме. Мне очень нравилась лёгкая атлетика. Всегда был очень хорошим атлетом. Почти случайно оказался на тренировках по джиу-джитсу. Тренер Джон Кларк и смешанные боевые искусства спасли мою жизнь", - признался Бочняк.

Спортсмен также признает, что у него появилась зависимость от ММА. Свой быт американец подстраивает под тренировки, а не наоборот. "Смешанные боевые искусства оградили меня от неприятностей и поставили голову на место", - говорит боец.

Бочняк утверждает, что ему не нравится говорить о призраках прошлого: "Всё это время я пытался убежать так далеко от прошлого, как только можно. Я участвовал в любительских и профессиональных боях. Ставлю себе цели и достигаю их. Сейчас, когда я оглядываюсь назад, я не могу поверить, что прошло уже десять лет с тех пор, как я не принимаю наркотики", - делится Бочняк.

Сейчас Бочняк уже много лет является успешным бойцом ММА наивысшего уровня. Правда, в рамках UFC во время последних двух боёв Бочняк потерпел поражения. Американский боец также счастлив в браке со своей женой Бритни Бочняк.

В конце спортсмен добавил, что ему бы хотелось, чтобы люди задумались, почему он так упорен в бою. "Когда люди смотрят мои бои, я хочу, чтобы они думали: "Вау, этот парень за что-то борется. Откуда столько упорства? Его не остановить!", - хочу быть таким бойцом", - говорит спортсмен.