Вт, 22.10.2019
Год, два, пять ты можешь продержаться в статусе модного издания, о котором все говорят, но мода переменчива, и для нас правильная стратегия, как мне кажется, - стать классикой. Стать большим изданием, которое устроено гораздо более традиционно, хотя мы от этого всегда уходили. Иван Колпаков, главный редактор "Медузы"

Грабители в масках выкрали из дома предпринимателя Вайвадса десятки тысяч евро и долларов

ФОТО: Agnese Gulbe/LETA

Неделю назад в своем доме был ограблен известный в свое время вентспилский предприниматель Мамерт Вайвадс, пишет Latvijas Avīze.

По неофициальной информации, грабители в масках в позапрошлое воскресенье посреди бела дня ворвались в дом Вайвадса, где предприниматель и его супруга были связаны, к тому же Вайвадс получил телесные увечья.

Из домашнего сейфа нападавшие украли несколько десятков тысяч евро и долларов.

Госполиция пока не предоставила информацию о происшествии. На телефонные звонки не ответил и Вайвадс. 

Вайвадс 1944 года рождения в свое время был председателем совета Ventspils nafta и президентом Latvijas naftas tranzīts.

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