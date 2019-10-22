Грабители в масках выкрали из дома предпринимателя Вайвадса десятки тысяч евро и долларов

По неофициальной информации, грабители в масках в позапрошлое воскресенье посреди бела дня ворвались в дом Вайвадса, где предприниматель и его супруга были связаны, к тому же Вайвадс получил телесные увечья.

Из домашнего сейфа нападавшие украли несколько десятков тысяч евро и долларов.

Госполиция пока не предоставила информацию о происшествии. На телефонные звонки не ответил и Вайвадс.