Грабители в масках выкрали из дома предпринимателя Вайвадса десятки тысяч евро и долларов

Неделю назад в своем доме был ограблен известный в свое время вентспилский предприниматель Мамерт Вайвадс, пишет Latvijas Avīze.
По неофициальной информации, грабители в масках в позапрошлое воскресенье посреди бела дня ворвались в дом Вайвадса, где предприниматель и его супруга были связаны, к тому же Вайвадс получил телесные увечья.
Из домашнего сейфа нападавшие украли несколько десятков тысяч евро и долларов.
Госполиция пока не предоставила информацию о происшествии. На телефонные звонки не ответил и Вайвадс.
Вайвадс 1944 года рождения в свое время был председателем совета Ventspils nafta и президентом Latvijas naftas tranzīts.