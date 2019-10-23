Суперголевой вечер: Хет-трик Мбаппе, дубль Левандовски и пять голов "Сити"
Во вторник, 23 октября, состоялись матчи третьего тура группового этапа Лиги чемпионов, в которых было забито очень много мячей.
Группа А
Брюгге - ПСЖ 0:5
Хет-трик Килиана Мбаппе принёс крупную домашнюю победу парижанам над "Брюгге". Помимо 20-летнего форварда в составе ПСЖ отличился Мауро Икарди, который оформил дубль.
Галатасарай - Реал Мадрид 0:1
Единственный гол в матче "Галатасарая" и "Реала" забил полузащитник Тони Кроос, который отметился на 18-й минуте.
Ситуация в группе А выглядит следующий образом: "ПСЖ", набрав максимальные 9 очков, лидирует в турнирной таблице, следом идёт "Реал" (4 очка), "Брюгге" (2 очка) и "Галатасарай" (одно очко).
Больше всего голов в #ЛигаЧемпионов до 21 года:— UEFA.com на русском (@UEFAcom_ru) October 22, 2019
⚽️1⃣7⃣ Килиан Мбаппе
⚽️1⃣2⃣ Карим Бензема pic.twitter.com/e0i1tlHvWr
Группа В
Олимпиакос - Бавария 2:3
Тоттенхэм - Црвена Звезда 5:0
Лондонский "Тоттенхэм" после крупного поражения в предыдущем туре от "Баварии" (2:7), взял себя в руки и отправил пять мячей в ворота сербской команды. Авторами голов стали Гарри Кейн (дубль), Сон Хын Мин (дубль) и полузащитник Эрик Ламела.
В другом матче группы В греческий "Олимпиакос" у себя дома уступил мюнхенской "Баварии". В составе немецкой команды отличились Корентин Толиссо и нападающий Роберт Левандовски, оформивший дубль.
🔴 Роберт Левандовски в #ЛигаЧемпионов:— UEFA.com на русском (@UEFAcom_ru) October 22, 2019
⚽️5⃣7⃣
👕8⃣3⃣
👏👏👏 pic.twitter.com/x0yXsro8cm
Теперь ситуация в группе В выглядит так: на первом месте идёт "Бавария" (9 очков), на втором - "Тоттенхэм" (4 очка), на третьем - "Црвена Звезда" (3 очка"), а замыкает группу "Олимпиакос" - одно очко.
Группа С
Шахтёр - Динамо Загреб 2:2
Донецкий "Шахтёр" проводил матч в Харькове на стадионе "Металлист" и на 16-й минуте Евгений Коноплянка вывел вперёд хозяев, но вскоре гости восстановили равновесие благодаря голу Даниэля Ольмо. В середине второго тайма Мислав Оршич вывел уже "Динамо" вперёд, реализовав 11-метровый, но украинский клуб сумел спастись благодаря Додо.
Манчестер Сити - Аталанта 5:1
В параллельном матче группы С встречались английский "Манчестер Сити" и итальянская "Аталанта". Голами в составе хозяев отметились Серхио Агуэро, который оформиль дубль, а также Рахим Стерлинг, забивший в ворота соперника три мяча. Автором единственного гола в составе "Аталанты" стал полузащитник Руслан Малиновский (гол с пенальти).
После сегодняшних матчей ситуация в группе С выглядит следующим образом: на счету "Сити" 9 очков (первое место), следом идут "Динамо" и "Шахтёр" (4 очка), а замыкает четвёрку "Аталанта" (0 очков).
🇺🇦 Александр Зинченко и Руслан Малиновский 👊#ЛигаЧемпионов pic.twitter.com/ACGTRAGWiy— UEFA.com на русском (@UEFAcom_ru) October 22, 2019
Группа D
Атлетико Мадрид - Байер 1:0
Автором единственного гола встречи стал нападающий "Атлетико" Альваро Мората, отправивший мяч в ворота немецкой команды на 78-й минуте.
Ювентус - Локомотив 2:1
Московский "Локомотив" удачно начал матч в Турине - на 30-й минуте Алексей Миранчук вывел вперёд "железнодорожников". Счёт 1:0 в пользу "Локо" продержался до 77-й минуты, когда Пауло Дибала восстановил равновесие в счёте. Всего несколько минут спустя аргентинец оформил дубль и принёс победу "Ювентусу".
После трёх туров "Ювентус" и "Атлетико" возглавляют группу D, имея в своём активе 7 очков. Следом идут "Локомотив" (3 очка) и "Байер" (0 очков).
⚽️⚽️⚽️ Мбаппе— UEFA.com на русском (@UEFAcom_ru) October 22, 2019
⚽️⚽️⚽️ Стерлинг
⚽️⚽️ Икарди
⚽️⚽️ Дибала
⚽️⚽️ Левандовски
⚽️⚽️ Сон
⚽️⚽️ Кейн
⚽️⚽️ Агуэро
😱 Ну и вечеринка сегодня у ребят...#ЛигаЧемпионов pic.twitter.com/X0c6g9260b