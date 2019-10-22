В Риге пожарные сняли с крыши дома нескольких подростков

В 18:13 Пожарно-спасательная служба (VUGD) получила вызов на улицу Русес в Риге, где, как проинформировали свидетели, на крыше заброшенного двухэтажного здания находятся несколько подростков. Пожарные, используя раздвижную лестницу, двух подростков сняли через окно второго этажа, после чего передали их сотрудникам муниципальной полиции.

В свою очередь в Салдусе человек упал в реку - спасатели вытащили его на берег и передали медикам.

Всего за прошедшие сутки в Латвии были потушены восемь пожаров, четыре из которых в Риге, один в другом городе, а еще три - в регионах.

Кроме того, VUGD провела 18 спасательных работ и получила семь ложных вызовов.