Вт, 22.10.2019
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В Риге пожарные сняли с крыши дома нескольких подростков
И передали полиции

ФОТО: Una Kupruka/LETA

В понедельник помощь пожарных потребовалась нескольким подросткам - им необходимо было спуститься с крыши, сообщает агентство LETA.

В 18:13 Пожарно-спасательная служба (VUGD) получила вызов на улицу Русес в Риге, где, как проинформировали свидетели, на крыше заброшенного двухэтажного здания находятся несколько подростков. Пожарные, используя раздвижную лестницу, двух подростков сняли через окно второго этажа, после чего передали их сотрудникам муниципальной полиции.

В свою очередь в Салдусе человек упал в реку - спасатели вытащили его на берег и передали медикам.

Всего за прошедшие сутки в Латвии были потушены восемь пожаров, четыре из которых в Риге, один в другом городе, а еще три - в регионах.

Кроме того, VUGD провела 18 спасательных работ и получила семь ложных вызовов.

Всего с начала года в Латвии зарегистрировано 8069 пожаров, в которых пострадали 224, спасены 368, а погибли 62 человека, в том числе трое несовершеннолетних.

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