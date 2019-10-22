Звонят и пишут письма: FKTK предупреждает о поставщике инвестиционных услуг LED Capital

Как указывает FKTK, упомянутый поставщик услуг не имеет права предоставлять инвестиционные услуги и вспомогательные инвестиционные услуги в Латвии.

Представители данного предприятия, совершая телефонные звонки и рассылая письма по электронной почте, призывают к нелицензированным сделкам в сфере инвестиционных услуг.

В случае, если нанесены потери или имеются подозрения в мошенничестве, FKTK призывает обращаться в Госполицию.

Жетелм, которые не являются профессионалами в сфере финансовых услуг, но хотят сделать вложения, FKTK рекомендует обратиться в банк или в инвестиционную брокерскую фирму, получившую соответствующую лицензию или разрешение на деятельность. Поставщики таких услуг обязаны информировать о возможных рисках и обеспечить клиенту соответствующее предложение.

FKTK надзирает только за лицензированными участниками рынка, которые получили соответствующую лицензию на привлечение инвестиций. Только после этого привлеченных клиентов защищает государство.

Перед началом сотрудничества с поставщиком инвестиционных услуг FKTK призывает жителей убедиться в его праве предлагать и оказывать инвестиционные услуги в Латвии.