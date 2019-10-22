Видео: полиция спасла прыгнувшего с Вантового моста в Даугаву мужчину

Муниципальные полицейские-спасатели отправились в Биекеньгравис проверить полученную информацию о браконьере, но долго проверять воду не пришлось, так как в рации прозвучала новость о том, что в сторону моста направляется лицо, у которого, возможно имеется склонность к самоубийству.

Как рассказал передаче инспектор-спасатель муниципальной полиции Риги Бруно Бабинцев, стражи порядка ранее уже сталкивались с этим человеком. Почувствовав, что может потребоваться помощь спасателей, стражи порядка отправились в направлении Вантового моста.

После этого в рации прозвучала информация, что человек прыгнул в Даугаву. Несмотря на то, что уже было темно, стражам порядка удалось найти человека в воде.