Вт, 22.10.2019
Год, два, пять ты можешь продержаться в статусе модного издания, о котором все говорят, но мода переменчива, и для нас правильная стратегия, как мне кажется, - стать классикой. Стать большим изданием, которое устроено гораздо более традиционно, хотя мы от этого всегда уходили. Иван Колпаков, главный редактор "Медузы"

Видео: полиция спасла прыгнувшего с Вантового моста в Даугаву мужчину

Вантовый мост в темноте

ФОТО: Ieva Lūka/LETA

В субботу, 19 октября, сотрудникам полиции удалось спасти мужчину, который после наступления темноты спрыгнул с Вантового моста в Даугаву, сообщает передача Degpunktā.

Муниципальные полицейские-спасатели отправились в Биекеньгравис проверить полученную информацию о браконьере, но долго проверять воду не пришлось, так как в рации прозвучала новость о том, что в сторону моста направляется лицо, у которого, возможно имеется склонность к самоубийству.

Как рассказал передаче инспектор-спасатель муниципальной полиции Риги Бруно Бабинцев, стражи порядка ранее уже сталкивались с этим человеком. Почувствовав, что может потребоваться помощь спасателей, стражи порядка отправились в направлении Вантового моста.

После этого в рации прозвучала информация, что человек прыгнул в Даугаву. Несмотря на то, что уже было темно, стражам порядка удалось найти человека в воде. 

Спасатели передали его медиком, скорее всего, мужчину доставили в Рижский центр психиатрии и наркологии.

Читать также

Актуально

НАВЕРХ