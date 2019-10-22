Кровавый понедельник на дорогах Латвии: один человек погиб, еще 17 пострадали

Вчера в Латвии зарегистрировано 142 дорожно-транспортных происшествия, в автоавариях погиб один человек и пострадали еще 17, сообщает Государственная полиция.
Вчера около 14.30 в Фейманской волости Резекненского края на шоссе Резекне-Даугавпилс столкнулись автомобиль "Audi" и грузовик. В ДТП один человек погиб, а еще один был доставлен в больницу.
За управление автомобилем в состоянии алкогольного опьянения полиция вчера задержала 15 водителей, за превышение скорости оформлено 167 протоколов.
В целом полиция вчера оформила 468 протоколов о различных нарушениях правил дорожного движения.