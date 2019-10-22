Вт, 22.10.2019
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Кровавый понедельник на дорогах Латвии: один человек погиб, еще 17 пострадали

Автомобиль после аварии. Иллюстративное фото

ФОТО: Pixabay

Вчера в Латвии зарегистрировано 142 дорожно-транспортных происшествия, в автоавариях погиб один человек и пострадали еще 17, сообщает Государственная полиция.

Вчера около 14.30 в Фейманской волости Резекненского края на шоссе Резекне-Даугавпилс столкнулись автомобиль "Audi" и грузовик. В ДТП один человек погиб, а еще один был доставлен в больницу.

За управление автомобилем в состоянии алкогольного опьянения полиция вчера задержала 15 водителей, за превышение скорости оформлено 167 протоколов.

В целом полиция вчера оформила 468 протоколов о различных нарушениях правил дорожного движения.

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