Начато развитие общей базы данных Rail Baltic на сумму 1,2 млн евро

Заключенный сроком на пять лет договор предусматривает разработку программного обеспечения, его применение и обслуживание, обучение персонала и пользователей. Финансируется проект из структурных фондов ЕС.

Исходя из необходимости сменить и обновить проектно-техническую документацию проекта, в пиковые периоды строительства Rail Balticа количество пользователей системы может достигать 370.

Как пояснил исполнительный директор RB Rail Тимо Рийхимяки, цифровые решения проекта в той же мере важны, что и физическая инфраструктура проекта. По его словам, моделирование информации строительного характера обеспечивает эффективное сотрудничество людей, процессов и технологий. "Это позволит минимизировать вероятность переделок уже готовой работы, задержек и незапланированных расходов", - сказал Рийхимяки.

Наряду с Bentley Systems свои предложения на конкурс подали такие предприятия, как британская Asite Solutions Ltd и финская DCS Finland Oy в сотрудничестве с Pirkanmaan Mittauspalvelu Oy. Чешское и российское предприятия GRAITEC s.r.o., SUDOP BRNO spol. s.r.o и"PSS GRAITEC представили совместную заявку на участие.