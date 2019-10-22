Российские тролли активизировались: закрыты предусмотренные для американцев аккаунты в Instagram

У российской сети была связь с предприятием "Агентство интернет-исследований" - печально известной санкт-петербургской "фабрики троллей". Как считает Вашингтон, Москва использовала ее, чтобы вмешаться в выборы в США в 2016 году.

"Мы знаем, что эта операция была в большей мере направлена на общественные дебаты в США, и она была вовлечена в политические процессы, являющиеся сейчас в США спорными и сложными в США", - заявил глава политики кибербезопасности Facebook Натаниэль Глейхер.

"Когда это делается, часто среди вопросов, в которые они вовлечены, есть темы, которые однозначно будут важны на выборах, но я точно не могу сказать, какова была их цель", - сказал Глейхер.

Facebook также сообщил о новых шагах в борьбе против зарубежного вмешательства и дезинформацией в связи с ожидаемыми в ноябре 2020 года выборами президента США.

СМИ, которые контролирует правительство, особо маркируются, в свою очередь избранным должностным лицам и кандидатам будет обеспечена дополнительная защита, чтобы защитить их от хакеров.