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У "Золотого мяча" будет новый обладатель. Модрич не попал в список номинантов

Лука Модрич

ФОТО: AFP/SCANPIX

Журнал France Football объявил имена номинантов на премию "Золотой мяч". В список из 30 футболистов не попал действующий обладатель награды хорват Лука Модрич.

"Золотой мяч" - ежегодная футбольная награда, известная также как награда лучшему футболисту года в Европе.

В списке лучших футболистов года по мнению France Football отсутствует также бразилец Неймар - самый дорогой футболист в истории.

В тридцатку лучших вошли сразу семь футболистов английского "Ливерпуля" (Садьо Мане, Трент Александер-Арнолд, Вирджил ван Дейк, Роберто Фирмино, Мохамед Салах, Джорджиньо Вейналдум и Алиссон), который стал победителем Лиги чемпионов в сезоне-2018/2019.

В 14-й раз в своей карьере на награду номинирован нападающий "Барселоны" Лионель Месси. Кроме того, среди футболистов каталонской команды на награду претендуют Френки де Йонг, Марк-Андре тер Стеген и Антуан Гризманн.

"Манчестер Сити" в списке кандидатов представляют сразу 5 футболистов, среди которых Серхио Агуэро, Бернарду Силва, Рияд Марез, Кевин де Брюйне и Рахим Стерлинг.

Естественно, в списке кандидатов не могло не оказаться Криштиану Роналду из "Ювентуса". Португалец, как и Месси, претендуют на шестой "Золотой мяч" в карьере.

В число остальных номинантов попали: Уго Льорис, Сон Хын Мин ("Тоттенхэм"), Донни ван де Бек, Душан Тадич ("Аякс"), Килиан Мбаппе, Маркиньос (ПСЖ),  Пьер-Эмерик Обамеянг ("Арсенал"), Маттейс де Лигт ("Ювентус"), Карим Бензема, Эден Азар ("Реал"),  Роберт Левандовски ("Бавария"), Калиду Кулибали ("Наполи") и Жоау Феликс ("Атлетико").

Церемония награждения пройдёт в Париже 2 декабря. Также в этот день будут вручены женский "Золотой мяч", награда лучшему игроку младше 21 года и новый приз лучшему вратарю мира имени Льва Яшина.

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