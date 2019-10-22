Премьер: мы нацелены на приближение Латвии к модели благосостояния скандинавских стран

Кариньш напомнил, что в скандинавских странах не всегда был такой уровень благосостояния, как сегодня. Швеция в середине прошлого века реализовала реформы, осуществляя целенаправленную политику. "Если мы как страна поставим перед собой цель и будем над ней работать, мы тоже ее достигнем", - сказал премьер-министр, подчеркнув, что главное - не отклоняться от курса и помнить, что это длительная работа.

В этой связи правительство намерено активно реализовать реформы - административно-территориальную, реформы систем образования и здравоохранения. "Цель - качественные услуги для населения и эффективная система, чтобы не разбазаривать средства", - сказал Кариньш.

Премьер подчеркнул, что в этом году правительство отделило налоговую политику от процесса разработки бюджета. Он напомнил, что в следующем году по-прежнему ожидается рост экономики. Большая часть прироста бюджета будет направлена сфере благосостояния. Продолжает увеличиваться и оборонный бюджет, чтобы оставаться на уровне выше 2% от внутреннего валового продукта (ВВП).

Наибольший прирост финансирования ожидается в области здравоохранения, бюджет которого составит 1,2 млрд евро, хотя это и не 4% от ВВП. В то же время, как указал Кариньш, в ближайшие годы прирост финансирования медицины планируется на 50 млн евро ежегодно.

"Следующая большая статья бюджета - зарплаты педагогов, а также дополнительные 8 млн евро для науки, хотя мы еще далеко от того уровня финансирования, который установлен законом", - сказал премьер.

"В целом бюджет следующего года является компромиссом между многочисленными объективными потребностями. У нас много сфер, где нужны деньги - для медиков, полицейских, педагогов, дорог и т. д. Бюджет разработан пятью партиями и отвечает потребностям развития государства", - сказал Кариньш.

Завершая свое обращение к членам комиссии, Кариньш подчеркнул, что надеется на понимание депутатов при работе над бюджетом следующего года, чтобы его можно было передать для дальнейшего рассмотрения и утверждения в парламенте.

Как сообщалось, 11 октября Кабинет министров утвердил бюджет 2020 года, который предусматривает поступления консолидированного бюджета в размере 9,89 млрд евро, а расходы - в размере 10 млрд евро.

По сравнению с бюджетом 2019 года поступления увеличены на 717,1 млн евро, расходы - на 610,1 млн евро.

Поступления основного государственного бюджета прогнозируются в размере 6,88 млрд евро, расходы - 7,22 млрд евро. Доходы основного бюджета по сравнению с бюджетом 2019 года вырастут на 400 млн евро или 5,9%, расходы - на 325,2 млн евро.

На проекты, софинансируемые из фондов ЕС и других инструментов иностранной финансовой помощи, предусмотрено увеличение финансирования на 74,8 млн евро.

Поступления в специальный бюджет социального страхования прогнозируются в размере 3,2 млрд евро, расходы - 2,97 млрд евро. По сравнению с планом бюджета 2019 года расходы специального бюджета вырастут на 211,2 млн евро или 7,6%.

80% поступлений от подоходного налога с населения будут поступать в бюджет государства, 20% - в бюджеты самоуправлений. Прогнозируемые поступления в бюджеты самоуправлений составят 1,4 млрд евро.

Чтобы компенсировать негативное фискальное влияние от включения предприятия общественного транспорта Rīgas satiksme в бюджет правительства, Госказна в 2020 году из бюджета Рижской думы удержит поступления подоходного налога на сумму 38 млн евро.

Прогноз ВВП в фактических ценах составляет на 2020 год 33,154 млрд евро, допустимый размер бюджетного дефицита - 0,3% от ВВП.