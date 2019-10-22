"Шамаханская царица": Глюк'oZa шокировала поклонников необычным образом

Фотосессия, в которой приняла участие Ионова, предположительно была сделана в рекламных целях, однако суть фото заключается вовсе не в этом.

На первой фотографии певица стоит на столе, с которого свисает малиновое покрывало.

Ионова одета в темно-бирюзовое платье, гипюровые бордовые колготки, на ее ногах красуются спортивные наколенники и розовые роликовые коньки. Образ дополняют красная помада и инкрустированный стразами тюрбан.

Подписчики звезды были удивлены новым имиджем Глюк'oZы. Несмотря на то, что Ионова выглядела весьма необычно, поклонникам ее образ пришелся по вкусу.

"Что за Шамаханская царица?", - написал один подпичсик. "Вы в любом наряде хороши", - подчеркнул другой. "Немного по‑клоунски, но вам идет", - заметил один из комментаторов.

Однако Наталья опубликовала еще одну фотографию - на ней она выглядит совершенно по-другому, нежели на первом снимке.

Исполнительница позировала, сидя на кресле, на ней сияло золотистое платье с пайетками, а на ногах блистали серебрянные ботильоны. Одна деталь осталась неизменной - губы Глюк'oZы были такими же алыми, как и на первом снимке.

Между тем в руках Ионова держала маленького белого котенка, а рядом с креслом на задних лапах стояла белая пушистая кошка. Милые детали фотографии не остались незамеченными подписчиками певицы.

"Что за милый циркач рядом с вами?", - написала одна подписчица. "Пушистая фотомодель тоже в деле", - указал другой фолловер.