Вт, 22.10.2019
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В странах Балтии подешевела электроэнергия

Иллюстративное фото

ФОТО: Pixabay

Цена на электроэнергию на прошлой неделе снизилась во всех трех балтийских странах, сообщает литовский поставщик электроэнергии Elektrum Lietuva.

Цена на электроэнергию в Литве снизилась на 1% до 46,76 евро за мегаватт-час, в Латвии - на 3% до 47,1 евро за мегаватт-час, в Эстонии - на 4% до 48,2 евро за мегтаватт-час.

Между тем на бирже NordPool цена на электроэнергию в среднем снизилась на 1% до 36,83 евро за мегаватт-час.

По оценке экспертов Elektrum Lietuva, среди основных действий, которые преимущественно обусловили ценовые изменения, было снижение передающих мощностей на перемычках между Швецией и Финляндией, а также Латвией и Эстонией.

Потребление электроэнергии в странах Балтии упало на 2% до 521 гигаватт-часа. За неделю все три страны Балтии выработали 56% необходимой им электроэнергии.

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