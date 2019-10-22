Проверяльщик фактов Андрис: Эти вещи больше никогда не закажу!

По отношению к принадлежащей гражданину России фирме Shopping service, оборот которой в 2017 году составил 12 миллионов евро, административное дело начал Центр по защите прав потребителей. Помощь ему оказали контролеры прав потребителей в Литве, где предприятие распространяло вводящую в заблуждение рекламу косметического средства.

Эксперты выдуманы, изображения - из фотобанков

Пенсионер Андрис рассказал, что сначала попался, заказав после увиденной в Facebook рекламы крем от боли в суставах. Заплатил 39 евро - это со скидкой в 50%.

"Эффект абсолютно никакой, абсолютно никакой", - пришел он к выводу.

После покупки еще нескольких недействующих препаратов, Андрис начал искать в интернете, кто их рекламирует. Крем для суставов в рекламе советовал руководитель отделения ортопедии и травматологии Латвийского ревматологического института Ивар Балодис.

"Об этом парне я так ничего и не нашел", - исследование Андриса показало, что нет ни такого института, ни специалиста.

На самом деле, в Латвии есть учреждение с похожим названием - Больница травматологии и ортопедии, поэтому для неспециалистов название может вызвать доверие.

ФОТО: newsinformatilv.webflow.io

Андрис исследовал и другую рекламу этой фирмы. Некий продукт Handstrong - тоже якобы от боли в спине и суставах - советует Дзинтра Лея, которая является латвийским врачом, профессором, ректором Рижского университета Страдыня и редактором медицинских журналов.

Андрис рассказывает, что выяснил, что и Дзинтра Лея выдумана: "Сначала я посмотрел, кто является ректором университета Страдыня. Там ректор мужчина. Кто бывшие ректоры? Такая Дзинтра Лея ректором не работала - это первое, что кажется подозрительным. После этого я позвонил в один из этих журналов, является ли она редактором, знаете ли такую? Такой мы не знаем? Ну тогда понятно!"

ФОТО: Re:baltica

39 евро за "ничего особенного"

Реклама приводит на интернет-сайты со странными названиями. Один из сайтов назван латвийским порталом здоровья, другой - якобы создан неким центральным институтом здоровья. На них размещены прославляющие продукт отзывы покупателей и интервью со специалистами.

"Это уже сразу наводит на мысли, что если кто-то такой это дело рекламирует, то точно поможет. Но в финале, как мне показалось, абсолютно по нулям", - говорит Андрис.

Крем Artrovex и его состав. ФОТО: Re:baltica

Доктор клинической фармацевтики и фармацевт Детской клинической университетской больницы Инесе Свиестиня пришла к выводу, что в составе крема нет ничего особого - входящая в него камфора может дать греющий эффект, ментол - освежающий.

"Может быть у кого-то с легкими болями в мышцах и будет некий минимальный эффект," - оценила Свиестиня, однако напомнила, что причины заболеваний и болей разные, поэтому только специалист может установить, какие лекарства, насколько сильные и в каких дозах необходимы в конкретном случае.