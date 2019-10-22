Проверяльщик фактов Андрис: Эти вещи больше никогда не закажу!
Осознав, что заказанные им стельки для обуви и крем от боли в суставах - выбрасывание денег на ветер, 78-летний Андрис сам провел проверку фактов - кем на самом деле являются люди, которые настойчиво рекламируют эти продукты на Facebook? Придя к выводу, что видимые в рекламе якобы специалисты высокого класса в реальности не существуют, Андрис теперь призывает людей не вестись и не покупать у мошенников медицинские продукты, никакого толка от которых нет.
По отношению к принадлежащей гражданину России фирме Shopping service, оборот которой в 2017 году составил 12 миллионов евро, административное дело начал Центр по защите прав потребителей. Помощь ему оказали контролеры прав потребителей в Литве, где предприятие распространяло вводящую в заблуждение рекламу косметического средства.
Эксперты выдуманы, изображения - из фотобанков
Пенсионер Андрис рассказал, что сначала попался, заказав после увиденной в Facebook рекламы крем от боли в суставах. Заплатил 39 евро - это со скидкой в 50%.
"Эффект абсолютно никакой, абсолютно никакой", - пришел он к выводу.
После покупки еще нескольких недействующих препаратов, Андрис начал искать в интернете, кто их рекламирует. Крем для суставов в рекламе советовал руководитель отделения ортопедии и травматологии Латвийского ревматологического института Ивар Балодис.
"Об этом парне я так ничего и не нашел", - исследование Андриса показало, что нет ни такого института, ни специалиста.
На самом деле, в Латвии есть учреждение с похожим названием - Больница травматологии и ортопедии, поэтому для неспециалистов название может вызвать доверие.
Андрис исследовал и другую рекламу этой фирмы. Некий продукт Handstrong - тоже якобы от боли в спине и суставах - советует Дзинтра Лея, которая является латвийским врачом, профессором, ректором Рижского университета Страдыня и редактором медицинских журналов.
Андрис рассказывает, что выяснил, что и Дзинтра Лея выдумана: "Сначала я посмотрел, кто является ректором университета Страдыня. Там ректор мужчина. Кто бывшие ректоры? Такая Дзинтра Лея ректором не работала - это первое, что кажется подозрительным. После этого я позвонил в один из этих журналов, является ли она редактором, знаете ли такую? Такой мы не знаем? Ну тогда понятно!"
39 евро за "ничего особенного"
Реклама приводит на интернет-сайты со странными названиями. Один из сайтов назван латвийским порталом здоровья, другой - якобы создан неким центральным институтом здоровья. На них размещены прославляющие продукт отзывы покупателей и интервью со специалистами.
"Это уже сразу наводит на мысли, что если кто-то такой это дело рекламирует, то точно поможет. Но в финале, как мне показалось, абсолютно по нулям", - говорит Андрис.
Доктор клинической фармацевтики и фармацевт Детской клинической университетской больницы Инесе Свиестиня пришла к выводу, что в составе крема нет ничего особого - входящая в него камфора может дать греющий эффект, ментол - освежающий.
"Может быть у кого-то с легкими болями в мышцах и будет некий минимальный эффект," - оценила Свиестиня, однако напомнила, что причины заболеваний и болей разные, поэтому только специалист может установить, какие лекарства, насколько сильные и в каких дозах необходимы в конкретном случае.
"Можно только удивиться такой доверчивости и к сожалению низкому уровню образования жителей, которые готовы за большие деньги покупать сомнительные средства, а фармацевтов и врачей считать ворами и рвачами", - отметила она.
Ни адреса фирмы, ни телефона
Размешенная предприятием на Facebook реклама таргетирована для конкретной целевой аудитории, скорее всего, для пожилых людей. Это означает, что любому пользователю этой соцсети она не видна. Ни на одной из страниц, на которые ведет реклама в Facebook, нельзя найти контактов продавца.
Чтобы заказать продукт, нужно ввести детальную информацию о себе и подождать, когда продавец перезвонит.
Нет информации о торговце и не указаны правила договора удаленной покупки. На это в разговоре с Re:Baltica обратила внимание директор департамента по надзору за правами потребителей PTAC Иева Балдиня-Бруклите.
В случае приобретения в интернете должна быть возможность в течение 14 дней отказаться от товара, получив обратно деньги, однако здесь такой возможности нет.
Балдиня-Бруклите такие сайты называет классической рекламой чудо-средств и указывает на другие аспекты, на которые стоит обратить внимание. К примеру, оформление сайта, громкие утверждения о сенсационном результате, призывы не верить врачами, нередко и на чудовищном языке.
Специалист РТАС, выдавая себя за заинтересованного клиента, указал на сайте свои контакты - ему перезвонили с зарегистрированного в Литве номера и настойчиво, агрессивным тоном пытались продать по-возможности большую упаковку средства.
Ссылку на предприятие можно найти на купленным Андрисом тюбиках крема Artrovex. Там сказано, что средство произведено в Евросоюзе по заказу латвийского предприятия Shopping service.
Данные Lursoft свидетельствуют - фирма принадлежит гражданину России Александру Казачкову. Он распространяет и другие товары медицинского характера. В 2017 году оборот фирмы составил 12 миллионов евро, а еще годом ранее - 23 миллиона.
Re:Baltica отправилась по адресу фирмы, однако найти удалось только надпись на почтовом ящике. Встреченные в офисе люди указали на помещение, где находится фирма, однако там ее присутствие отрицали.
РТАС мог бы оценить
РТАС в связи с фирмой Shopping service начал административное делопроизводство за распространение косметического средства. Помощи попросили литовские коллеги, которые пришли к выводу, что распространяются вводящие в заблуждение утверждения о его эффекте.
Может ли РТАС поступить так и в отношении продуктов Андриса? Балдиня-Бруклите указала, что это можно было бы сделать, но сначала необходимо оценить, идет ли речь о лекарствах или медицинских устройствах, находящихся в компетенции Инспекции здравоохранения.
Представитель РТАС также рассказала, что такие сайты по продаже чудо-средств стоит блокировать, однако сейчас процедура сложна, поэтому планируются изменения в нормативных актах. Пока же РТАС советует людям следовать примеру Андриса, в частности, обращать внимание, внушает ли реклама доверие, кто является указанными специалистами и, самое главное, доступна ли информация о торговце.