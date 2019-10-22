Опубликована программа 31-й Рижской недели моды

Во время 31-й сессии Рижской недели моды свои коллекции сезона весна-лето 2020 на большом подиуме RFW представят латвийские дизайнерские бренды Amoralle, Anna Led, Bergs Prive, Katya Katya London, MCouture, Natalija Jansone, Nolo, Noname Atelier, дебютант сезона - Selina Keer, марки детской одежды - Aristocrat Kids, Baronessa и Rock and Mouse, а также четыре иностранных бренда - Caterina Moro из Италии, Diana Arno и Marimo из Эстонии и Zefyras из Литвы.

30 октября в Музее декоративного искусства и дизайна пройдет встреча представителей СМИ с дизайнерским дуэтом MAREUNROL'S и экскурсия по их персональной выставке «MAREUNROL'S. Измененные состояния моды» (MAREUNROL'S. Altered states of Fashion).

Несколько латвийских модельеров представят свои коллекции в рамках RFW в формате отдельных презентаций.

Во вторник, 30 октября, в магазине Bonbon Shoes по адресу: улица Бривибас, 33, состоится презентация коллекции шелковых шалей и акварелей Sin on the Beach. В тот же день дизайнер аксессуаров Ksenia Danilova представит свою коллекцию шляпок в Imagehouse на улице Бривибас, 40, после чего там же состоится вечеринка. 31 октября ArtJam проведет вечернюю презентацию и вечеринку в баре Chang на улице П. Бриeжа, 3.

Anna Led ФОТО: Пресс-фото

Шоурум INTRO на 4-м этаже т/ц Galleria Rīga 31 октября организует презентацию коллекций балтийских дизайнеров для представителей СМИ и байеров.

Во время Рижской недели моды Showroom INTRO будет представлять различные дизайнерские бренды из балтийских стран: The Korsar, Tiina Talumees, Zefyras, Dace Bahmann и многих других.

Zefyras ФОТО: Пресс-фото

Открытие "Bruno Birmaņa viesistaba" состоится 1 ноября в новом помещении концептуального магазина BOLD Concept Store на ул. Блауманя, 7.

Именно здесь Бруно Бирманис, один из самых выдающихся персон в латвийской индустрии моды, впредь будет работать и принимать своих клиентов, друзей и партнеров.

Магазин винтажной одежды Volga Vintage в этом сезоне организует свое отдельное шоу Volga Museum в здании Союза художников Латвии.

Интересно, что Сергей Хатанзейский, основатель и креативный директор бренда, недавно выступил в качестве стилиста ныне актуальной рекламной кампании новой линии декоративной косметики латвийского бренда Madara Cosmetics, в которой были сняты несколько костюмов из коллекции Volga Vintage.

Volga Volga ФОТО: Пресс-фото

Традиционно в клубе Coyote Fly Lounge Club пройдут два открытых для широкой публики мероприятия: 1 ноября, в пятницу, состоится RFW Party с DJ Makree & Magnuss Erins и показом Volga Vintage Fashion Show, и 2 ноября, в субботу, - RFW Party с DJ Markus Riva & Rodion Gordin и показом от студентов Латвийской академии художеств, где Лайне Розенштейна, Милана Фелиция Семенова, Анна Юрьяне, Тереза Штейнблума, Лаура Луиза Валтере продемонстрируют свои работы.