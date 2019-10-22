Опубликована программа 31-й Рижской недели моды
Этой осенью RIGA FASHION WEEK пройдет с 29 октября по 2 ноября. Программа Рижской недели моды включает показы коллекций лучших латвийских модельеров и зарубежных дизайнеров, а также различные деловые и развлекательные мероприятия.
Во время 31-й сессии Рижской недели моды свои коллекции сезона весна-лето 2020 на большом подиуме RFW представят латвийские дизайнерские бренды Amoralle, Anna Led, Bergs Prive, Katya Katya London, MCouture, Natalija Jansone, Nolo, Noname Atelier, дебютант сезона - Selina Keer, марки детской одежды - Aristocrat Kids, Baronessa и Rock and Mouse, а также четыре иностранных бренда - Caterina Moro из Италии, Diana Arno и Marimo из Эстонии и Zefyras из Литвы.
30 октября в Музее декоративного искусства и дизайна пройдет встреча представителей СМИ с дизайнерским дуэтом MAREUNROL'S и экскурсия по их персональной выставке «MAREUNROL'S. Измененные состояния моды» (MAREUNROL'S. Altered states of Fashion).
Несколько латвийских модельеров представят свои коллекции в рамках RFW в формате отдельных презентаций.
Во вторник, 30 октября, в магазине Bonbon Shoes по адресу: улица Бривибас, 33, состоится презентация коллекции шелковых шалей и акварелей Sin on the Beach. В тот же день дизайнер аксессуаров Ksenia Danilova представит свою коллекцию шляпок в Imagehouse на улице Бривибас, 40, после чего там же состоится вечеринка. 31 октября ArtJam проведет вечернюю презентацию и вечеринку в баре Chang на улице П. Бриeжа, 3.
Шоурум INTRO на 4-м этаже т/ц Galleria Rīga 31 октября организует презентацию коллекций балтийских дизайнеров для представителей СМИ и байеров.
Во время Рижской недели моды Showroom INTRO будет представлять различные дизайнерские бренды из балтийских стран: The Korsar, Tiina Talumees, Zefyras, Dace Bahmann и многих других.
Открытие "Bruno Birmaņa viesistaba" состоится 1 ноября в новом помещении концептуального магазина BOLD Concept Store на ул. Блауманя, 7.
Именно здесь Бруно Бирманис, один из самых выдающихся персон в латвийской индустрии моды, впредь будет работать и принимать своих клиентов, друзей и партнеров.
Магазин винтажной одежды Volga Vintage в этом сезоне организует свое отдельное шоу Volga Museum в здании Союза художников Латвии.
Интересно, что Сергей Хатанзейский, основатель и креативный директор бренда, недавно выступил в качестве стилиста ныне актуальной рекламной кампании новой линии декоративной косметики латвийского бренда Madara Cosmetics, в которой были сняты несколько костюмов из коллекции Volga Vintage.
Традиционно в клубе Coyote Fly Lounge Club пройдут два открытых для широкой публики мероприятия: 1 ноября, в пятницу, состоится RFW Party с DJ Makree & Magnuss Erins и показом Volga Vintage Fashion Show, и 2 ноября, в субботу, - RFW Party с DJ Markus Riva & Rodion Gordin и показом от студентов Латвийской академии художеств, где Лайне Розенштейна, Милана Фелиция Семенова, Анна Юрьяне, Тереза Штейнблума, Лаура Луиза Валтере продемонстрируют свои работы.
Полная программа RIGA FASHION WEEK опубликована на домашней странице RFW.