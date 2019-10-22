Невероятное спасение! Водитель выжил после столкновения с лесовозом

ФОТО: Facebook/ Whitfield County Fire

Очевидно, водитель нагнулся, чтобы поднять что-то с пола, когда врезался в грузовик.

Спасателям пришлось распилить от 30 до 40 бревен, чтобы они могли начать резать машину и спасать человека. После этого потребовалось лишь 10-15 минут, чтобы водитель из автомобиля выбрался.

ФОТО: Facebook/ Whitfield County Fire

Так как водитель не сидел как обычно - лицом к дороге - его голова чудесным образом застряла между бревен, он получил лишь немного царапин.