Вт, 22.10.2019
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Невероятное спасение! Водитель выжил после столкновения с лесовозом

Фото с места событий

ФОТО: Facebook/ Whitfield County Fire

В штате Джорджия, США, автомобиль влетел в лесовоз, в результате чего бревна пробили лобовое стекло и достали до задних стекол. Чудесным образом водитель получил лишь небольшие травмы, сообщает CNN.

ФОТО: Facebook/ Whitfield County Fire

Очевидно, водитель нагнулся, чтобы поднять что-то с пола, когда врезался в грузовик.

Спасателям пришлось распилить от 30 до 40 бревен, чтобы они могли начать резать машину и спасать человека. После этого потребовалось лишь 10-15 минут, чтобы водитель из автомобиля выбрался.

ФОТО: Facebook/ Whitfield County Fire

Так как водитель не сидел как обычно - лицом к дороге - его голова чудесным образом застряла между бревен, он получил лишь немного царапин.

"Выглядело так, что эта щель [между бревен] была создана специально для его головы", - рассказал один из спасателей

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