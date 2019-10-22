Невероятное спасение! Водитель выжил после столкновения с лесовозом

В штате Джорджия, США, автомобиль влетел в лесовоз, в результате чего бревна пробили лобовое стекло и достали до задних стекол. Чудесным образом водитель получил лишь небольшие травмы, сообщает CNN.
Очевидно, водитель нагнулся, чтобы поднять что-то с пола, когда врезался в грузовик.
Спасателям пришлось распилить от 30 до 40 бревен, чтобы они могли начать резать машину и спасать человека. После этого потребовалось лишь 10-15 минут, чтобы водитель из автомобиля выбрался.
Так как водитель не сидел как обычно - лицом к дороге - его голова чудесным образом застряла между бревен, он получил лишь немного царапин.
"Выглядело так, что эта щель [между бревен] была создана специально для его головы", - рассказал один из спасателей