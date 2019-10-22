Вт, 22.10.2019
Безусловно, в конфликте "государство против человека" мы выступаем на стороне человека. Безусловно, в конфликте сильного со слабым мы выступаем на стороне слабого, но тем не менее для нас очень важно сохранять независимый взгляд на все, что происходит вокруг нас. Иван Колпаков, главный редактор "Медузы"

В Норвегии вооруженный мужчина угнал машину скорой помощи и врезался в пешеходов

ФОТО: AP/Scanpix

В Осло полиция задержала вооруженного мужчину, который, согласно информации СМИ, угнал автомобиль скорой помощи и врезался на нем в пешеходов, пишет The Local.

"Мы вернули контроль над автомобилем скорой помощи, который похитил вооруженный мужчина", - сообщила в твиттере полиция Осло.

"Чтобы арестовать подозреваемого, пришлось совершить выстрелы, однако он серьезных ранений не получил", - добавили в полиции.

ФОТО: AP/Scanpix

Угнанный автомобиль врезался в нескольких человек, в том числе в малыша в колясе, сообщает NRK.

Полиция пыталась прострелить колеса машины, однако нападавший открыл огонь по полицейским, рассказали свидетели.

Читать также

Актуально

НАВЕРХ