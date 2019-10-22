В Норвегии вооруженный мужчина угнал машину скорой помощи и врезался в пешеходов

"Мы вернули контроль над автомобилем скорой помощи, который похитил вооруженный мужчина", - сообщила в твиттере полиция Осло.

"Чтобы арестовать подозреваемого, пришлось совершить выстрелы, однако он серьезных ранений не получил", - добавили в полиции.

ФОТО: AP/Scanpix

Угнанный автомобиль врезался в нескольких человек, в том числе в малыша в колясе, сообщает NRK.