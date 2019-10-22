Просто, вкусно и без жарки: замечательный обед или ужин в духовке

"Котлеты с картофелем в духовке. Простой и при этом очень вкусный обед или ужин... Все подготовили - и в духовку. Котлетки получаются сочные и нежные, картошечка ароматная..." - так описала автор кулинарного канала на YouTube Наталья Калнина блюдо, видеорецептом которого поделилась накануне со своими подписчиками.