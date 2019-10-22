Просто, вкусно и без жарки: замечательный обед или ужин в духовке
"Котлеты с картофелем в духовке. Простой и при этом очень вкусный обед или ужин... Все подготовили - и в духовку. Котлетки получаются сочные и нежные, картошечка ароматная..." - так описала автор кулинарного канала на YouTube Наталья Калнина блюдо, видеорецептом которого поделилась накануне со своими подписчиками.
Ингредиенты: картофель - 7-8 шт; для котлет: фарш - 400 г, лук - 1 головка, чеснок - 3-4 зубчика, картофель - 1шт., хлеб - 50 г, соль - 1/2 ч. л., черный перец - по вкусу, паприка сладкая - 1/2 ч.л.; для соуса: сметана - 2ст. л., томатная паста - 1 ст. л., горчица - 1ч. л., соль - 1/2 ч.л., вода - 100мл.
Процесс приготовления во всех подробностях смотрите на видео!