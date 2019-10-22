Вт, 22.10.2019
Год, два, пять ты можешь продержаться в статусе модного издания, о котором все говорят, но мода переменчива, и для нас правильная стратегия, как мне кажется, - стать классикой. Стать большим изданием, которое устроено гораздо более традиционно, хотя мы от этого всегда уходили. Иван Колпаков, главный редактор "Медузы"

Просто, вкусно и без жарки: замечательный обед или ужин в духовке
Видеорецепт

ФОТО: скриншот видео

"Котлеты с картофелем в духовке. Простой и при этом очень вкусный обед или ужин... Все подготовили - и в духовку. Котлетки получаются сочные и нежные, картошечка ароматная..." - так описала автор кулинарного канала на YouTube Наталья Калнина блюдо, видеорецептом которого поделилась накануне со своими подписчиками.

Ингредиенты: картофель - 7-8 шт; для котлет: фарш - 400 г, лук - 1 головка, чеснок - 3-4 зубчика, картофель - 1шт., хлеб - 50 г, соль - 1/2 ч. л., черный перец - по вкусу, паприка сладкая - 1/2 ч.л.; для соуса: сметана - 2ст. л., томатная паста - 1 ст. л., горчица - 1ч. л., соль - 1/2 ч.л., вода - 100мл.

Процесс приготовления во всех подробностях смотрите на видео!

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