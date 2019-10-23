В Одни Ворота: "Манчестер Юнайтед", который теряет наследие великого Алекса Фергюсона

На этой неделе так много об английском футболе, что вам захочется просить об отсрочке Брекзита.

В начале 21 века Величие футбольного клуба "Манчестер Юнайтед" было непреложным фактом. В него тяжело поверить сейчас, когда попрощавшись с легендарным тренером Алексом Фергюсоном манкунианцы стремительно начали терять позиции в английском чемпионате и на еврокубковой арене.

В выпуске речь пойдёт о прошедшем дерби "Манчестер Юнайтед" - "Ливерпуль", об уникальности тренерского таланта Алекса Фергюсона и о том, как изменился в последние годы чемпионат Английской Премьер-Лиги.