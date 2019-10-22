Немиро планирует "капитальный ремонт" закона о публичных закупках

Во вторник министр проинформировал правительство о планах министерства улучшить систему публичных закупок, указав, что закону необходим "капитальный ремонт".

Немиро напомнил, что Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией и Совет по конкуренции в сентябре заявили о возможном картеле строительных предприятий. Вскоре после этих событий премьер-министр Кришьянис Кариньш издал резолюцию, в которой поручил Минэкономики найти решения по искоренению недобросовестных действий в сфере закупок.

Немиро сообщил, что Минэкономики и другие министерства и учреждения до 15 января следующего года разработают конкретные решения по улучшению системы публичных закупок.

Минэкономики отмечает, что выдвижение необоснованных, необъективных и неадекватных требований к процедурам закупки сужает круг претендентов и уменьшает конкуренцию. Также как низкий оценивается уровень ответственности членов закупочных комиссий.

Для решения этих проблем Минэкономики предлагает разработать методологические материалы или стандартизированные документы для закупок, проводить совместные закупки самоуправлений, привлекать компетентных экспертов к разработке закупочной документации, организовать централизованные публичные закупки и усилить надзор Государственного контроля в этой сфере.

Кроме того, Минэкономики считает, что в закупках существуют препятствия для участия в них зарубежных поставщиков, поэтому предлагается увеличить срок объявлений о закупках, в том числе в форме предварительного информационного сообщения, чтобы максимально стимулировать конкуренцию.

Министерство также предлагает дополнить нормы закона правом исключать претендентов из участия в публичных закупках, если поставщики договорились между собой с целью исказить конкуренцию и в распоряжении заказчика имеются достаточно убедительные доказательства подобных действий. Кроме того, предлагается привязать исключение претендента из публичных закупок к истинным выгодоприобретателям, чтобы предотвратить учреждение новых компаний с целью обойти ограничения.