Прокуратура обвиняет полицейских в принуждении пьяного водителя сесть за руль

Видео: В Риге полицейские спровоцировали водителя

Как агентству LETA сообщила представитель прокуратуры Лаура Маевска, согласно обвинению, в октябре 2018 года полицейские заметили припаркованный в неположенном месте на площади Стрелниеку автомобиль, в котором находился уснувший мужчина. Он был в состоянии алкогольного опьянения.

Полицейские указали, что машину нужно перепарковать. Мужчина завел двигатель, проехал пару метров и остановился. Вскоре здесь появился еще один патруль, а также прибыли сотрудники Госполиции. Был составлен протокол о езде в пьяном виде.