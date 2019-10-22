Прокуратура обвиняет полицейских в принуждении пьяного водителя сесть за руль
Прокуратура передала в суд Видземского предместья города Риги уголовное дело против двух сотрудников Рижской муниципальной полиции, которые спровоцировали водителя сесть за руль машины в состоянии алкогольного опьянения.
Видео: В Риге полицейские спровоцировали водителя
Как агентству LETA сообщила представитель прокуратуры Лаура Маевска, согласно обвинению, в октябре 2018 года полицейские заметили припаркованный в неположенном месте на площади Стрелниеку автомобиль, в котором находился уснувший мужчина. Он был в состоянии алкогольного опьянения.
Полицейские указали, что машину нужно перепарковать. Мужчина завел двигатель, проехал пару метров и остановился. Вскоре здесь появился еще один патруль, а также прибыли сотрудники Госполиции. Был составлен протокол о езде в пьяном виде.
Один из полицейских был обвинен в злоупотреблении служебным положением, а другой - в бездействии за то, что он не отреагировал на противоправное поведение коллеги, позволив человеку управлять автомобилем под воздействием алкоголя.