Омбудсмен подал иск в суд о несоответствии госпособия Конституции

Омбудсмен Юрис Янсонс обратился в Конституционный суд о несоответствии Государственного пособия социального обеспечения Сатверсме. Об этом сообщает агентство LETA со ссылкой на представителя омбудсмена Руту Силиню.
Силиня отмечает, что эти пособия являются регулярным государственным социальным пособием для людей пенсионного возраста и инвалидов, которые не могут получить поддержку, предоставляемую системой социального страхования, и которые по уважительным причинам не могут получать собственный доход. Целью этого пособия является обеспечение основными потребностями - продовольствием, одеждой, жильем, здравоохранением и обязательным образованием.
Размер базовой пенсии составляет от 64,03 евро, но для людей с инвалидностью с детства - 106,72 евро в месяц. В свою очередь, в зависимости от тяжести инвалидности пособие может быть немного больше, максимум - 138,74 евро в месяц, пояснила Силиня.
"Латвия, по оценке Всемирного Банка, признана страной с высокими доходами. Таким образом, основываясь на оценку Всемирного банка, рубежом бедности в Латвии нужно установить доход в размере 19,79 евро в день (594 евро в месяц). Тем не менее, в соответствии с представлениями правительства приходится мириться с выделенными 2,13 евро в день, или 64,03 евро в месяц на удовлетворение основных потребностей", - сказано в иске.