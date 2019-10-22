Омбудсмен подал иск в суд о несоответствии госпособия Конституции

Силиня отмечает, что эти пособия являются регулярным государственным социальным пособием для людей пенсионного возраста и инвалидов, которые не могут получить поддержку, предоставляемую системой социального страхования, и которые по уважительным причинам не могут получать собственный доход. Целью этого пособия является обеспечение основными потребностями - продовольствием, одеждой, жильем, здравоохранением и обязательным образованием.

Размер базовой пенсии составляет от 64,03 евро, но для людей с инвалидностью с детства - 106,72 евро в месяц. В свою очередь, в зависимости от тяжести инвалидности пособие может быть немного больше, максимум - 138,74 евро в месяц, пояснила Силиня.

"Латвия, по оценке Всемирного Банка, признана страной с высокими доходами. Таким образом, основываясь на оценку Всемирного банка, рубежом бедности в Латвии нужно установить доход в размере 19,79 евро в день (594 евро в месяц). Тем не менее, в соответствии с представлениями правительства приходится мириться с выделенными 2,13 евро в день, или 64,03 евро в месяц на удовлетворение основных потребностей", - сказано в иске.