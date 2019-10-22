Видео: Тренер "Амура" прямо во время матча пообещал судье сжечь его машину

Континентальная Хоккейная Лига (КХЛ) приняла решение оштрафовать главного тренера хабаровского "Амура" Александра Гулявцева за то, что тот угрожал судье сжечь его автомобиль.
В понедельник, 21 октября, "Амур" у себя дома уступил московскому "Динамо" со счётом 1:5.
Эпизод с угрозами Гулявцева попал в видеотрансляцию игры. На видео видно, как тренер "Амура" заявил арбитру: "Я тебе в Перми машину сожгу, понял?".
Бывший тренер «Молота-Прикамье» угрожал судье во время матча («я тебе в Перми машину сожгу»). Сейчас Александр Гулявцев — тренер ХК «Амур», и из-за его поведения клубу придётся заплатить штраф.— 59.RU (@59ru) October 22, 2019
Подробнее об инциденте: https://t.co/mbssSLLgtb pic.twitter.com/GluP5s9hZi
КХЛ приняла решение оштрафовать тренера на 300 тысяч рублей (около 4200 евро) за нарушение спортивного регламента лиги, запрещающего оскорблять судей и угрожать им физической расправой "и иными противоправными действиями".
Гулявцев, в свою очередь, заявил, что это была шутка и никакую машину сжигать он не собирался. Скажем честно, шутка не удалась...
"Это была шутка. Никто не собирался и не собирается сжигать машину. Ещё раз повторюсь, что я с Виктором Гашиловым в хороших отношениях. Я даже не знаю, какая у него машина. Просто сказал машина, не квартиру же говорить", - заявил Гулявцев.
⚡️⚡️⚡️ОФИЦИАЛЬНО⚡️⚡️⚡️— HC Amur Khabarovsk (@hcamur) October 22, 2019
Машина арбитра Гашилова в полном порядке. pic.twitter.com/mQUhjeSXYj