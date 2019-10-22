Вт, 22.10.2019
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  • Видео: Тренер "Амура" прямо во время матча пообещал судье сжечь его машину

Видео: Тренер "Амура" прямо во время матча пообещал судье сжечь его машину

Александр Гулявцев

ФОТО: hcamur.ru

Континентальная Хоккейная Лига (КХЛ) приняла решение оштрафовать главного тренера хабаровского "Амура" Александра Гулявцева за то, что тот угрожал судье сжечь его автомобиль.

В понедельник, 21 октября, "Амур" у себя дома уступил московскому "Динамо" со счётом 1:5. 

Эпизод с угрозами Гулявцева попал в видеотрансляцию игры. На видео видно, как тренер "Амура" заявил арбитру: "Я тебе в Перми машину сожгу, понял?".

КХЛ приняла решение оштрафовать тренера на 300 тысяч рублей (около 4200 евро) за нарушение спортивного регламента лиги, запрещающего оскорблять судей и угрожать им физической расправой "и иными противоправными действиями".

Гулявцев, в свою очередь, заявил, что это была шутка и никакую машину сжигать он не собирался. Скажем честно, шутка не удалась...

"Это была шутка. Никто не собирался и не собирается сжигать машину. Ещё раз повторюсь, что я с Виктором Гашиловым в хороших отношениях. Я даже не знаю, какая у него машина. Просто сказал машина, не квартиру же говорить", - заявил Гулявцев. 

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