Видео: Тренер "Амура" прямо во время матча пообещал судье сжечь его машину

"Это была шутка. Никто не собирался и не собирается сжигать машину. Ещё раз повторюсь, что я с Виктором Гашиловым в хороших отношениях. Я даже не знаю, какая у него машина. Просто сказал машина, не квартиру же говорить", - заявил Гулявцев.