Видео: Женщина-паук побила мировой рекорд по олимпийскому скалолазанию

Индонезийка по прозвищу "женщина-паук" стала звездой социальных сетей, продемонстрировав невероятную скорость на 15-метровой стене. 24-летняя спортсменка взобралась на неё за 6,995 секунды и завоевала золотую медаль в дисциплине скоростное восхождение.

Скоростное восхождение является одной из трёх дисциплин соревнований по скалолазанию, которые дебютируют на летней Олимпиаде в Токио в 2020 году.