Ср, 23.10.2019
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Видео: Женщина-паук побила мировой рекорд по олимпийскому скалолазанию

ФОТО: скриншот с youtube.com

Ариес Сусанти Рахаю из Индонезии установила мировой рекорд на чемпионате мира по скалолазанию, который прошёл в Китае.

Индонезийка по прозвищу "женщина-паук" стала звездой социальных сетей, продемонстрировав невероятную скорость на 15-метровой стене. 24-летняя спортсменка взобралась на неё за 6,995 секунды и завоевала золотую медаль в дисциплине скоростное восхождение.

Скоростное восхождение является одной из трёх дисциплин соревнований по скалолазанию, которые дебютируют на летней Олимпиаде в Токио в 2020 году. 

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