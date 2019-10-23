Видео: "Женщина-паук" стала звездой соцсетей. Она взобралась на 15-метровую стену за 7 секунд

Ариес Сусанти Рахаю из Индонезии установила мировой рекорд на чемпионате мира по скалолазанию, который прошёл в Китае.
Индонезийка по прозвищу "женщина-паук" стала звездой социальных сетей, продемонстрировав невероятную скорость на 15-метровой стене. 24-летняя спортсменка взобралась на неё за 6,995 секунды и завоевала золотую медаль в дисциплине скоростное восхождение.
Women's speed climbing record was smashed. Under 7 seconds. Inhuman. pic.twitter.com/8EC1A1wE1O— Mark Serrels (@Serrels) October 20, 2019
Скоростное восхождение является одной из трёх дисциплин соревнований по скалолазанию, которые дебютируют на летней Олимпиаде в Токио в 2020 году.