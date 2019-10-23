Когда Брасовский мост откроют в обоих направлениях?

Передача напоминает, что сейчас движение для гражданского транспорта разрешено только по направлению из центра города, в свою очередь общественный транспорт курсирует как из, так и в Межапарк. Пока трамвайные рельсы периодически использует и оперативный транспорт, для пешеходов перемещение по мосту закрыто полностью. Впрочем, честь этот запрет игнорирует.

Под мостом ситуация относительно спокойная, не ограничено и движение. Единственное, над пешеходной дорожкой создана крыша, чтобы на голову не падали куски бетона, отделяющиеся от конструкции моста.

Ремонт Брасовского моста начался в конце апреля, и введенные коррекции движения привели к значительным пробкам. Через две недели строительные работы остановили, так как у подножия моста под старой брусчаткой нашли человеческие кости. В целях безопасности было полностью остановлено и движение трамваем по мосту, однако запрет быстро сняли, но ремонт моста так и не начался.

"Сейчас проблемы с попаданием в центр. Здесь огромные потери времени. Примерно до часа выходит. Если использовать или Вэфовский мост, или Земитанский мост, или ехать через Саркандаугаву. На Саркандаугаве вообще тяжело, так как там сходятся проспект Виестура, Межапарк, а также те, кто идет со стороны ВЭФ. Сталкиваются три потока и просто очень тяжело", - рассказал встреченный на улице Родвиг.

Представитель департамента сообщения Рижской думы Илзе Диманте указывает, что это только кажется, что работы остановились. По ее словам, работу идут полным ходом, правда, это в основном бюрократические работы, которые не так заметны.