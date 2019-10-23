Видео: Блюгер забросил шайбу после красивой комбинации

"Питтсбург" Блюгера на выезде уступил "Флорида Пантерз" со счётом 2:4 (0:0, 1:2, 1:2). Латвийский хоккеист забросил шайбу в середине второго периода и сравнял счёт (1:1).

Второй гол за "Питтсбург" в этом матче забил Патрик Хёрнквист. В обеих случаях результативной передачей отметился Джейк Генцел.

Блюгер провёл на льду 15 минут 4 секунды. За это время хоккеист нанёс один бросок по воротам соперника, выиграл 6 из 10 вбрасываний и завершил матч с негативным коэффициентом полезности "-1".

За "Флориду" голами отметились Ноэль Ачари, Фрэнк Ватрано, Денис Мальгин и Джонатан Юбердо.

В текущем сезоне 25-летний Блюгер провёл в НХЛ 10 матчей, в которых отметился двумя забитыми голами и одной результативной передачей.