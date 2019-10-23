Латвийцев приглашают на спектакль с Натальей Варлей и Владимиром Долинским

Главные роли в спектакле сыграют легендарные российские артисты театра и кино Наталья Варлей, Владимир Долинский, а также сам автор постановки, Петр Белышков.

Спектакль "Операция "МЫ" или Невероятное приключение" — ироничная фантазия на тему того, как могли бы развиваться события, если по счастливой, или же не очень счастливой случайности, Ромео и Джульетта остались бы в живых. Чем бы в итоге мог закончиться их роман?

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На эти вопросы поможет ответить история непростых отношений, разворачивающаяся на глазах зрителей в фойе маленького провинциального театра. Герой Долинского — официант, бармен и посудомойка в одном лице. Варлей играет бывшую актрису, а ныне гардеробщицу с легким налетом сумасшествия и приступами клептомании.

Он — стареющий маменькин сынок. Она — его вечная невеста, которой уже не суждено стать его женой. Они не могут жить друг без друга, но и вместе у них быть совершенно не получается.

ФОТО: Пресс-фото

Отдельного внимания заслуживает актерский состав спектакля. Главные роли в нем исполняют настоящие легенды кинематографа, любимые миллионами зрителей по всему миру.

Наталья Варлей — советская актриса театра и кино, заслуженная артистка РСФСР, получившая всенародную любовь благодаря работе в кинокартине Л. Гайдая "Кавказская пленница" 1967 года. После исполнения роли Ниночки за Натальей Варлей прочно закрепился образ комсомолки, спортсменки и красавицы.

ФОТО: Пресс-фото

В том же году актриса снялась в одном из первых советских фильмов ужасов — "Вий".

Кроме того, в конце 60-х Варлей сыграла Лизу в легендарной экранизации "12 стульев" Гайдая. В период с 70-х по 80-ые годы Варлей продолжала активно сниматься в фильмах.

Отметить среди картин можно "Не хочу быть взрослым", "Большой аттракцион" и "Мой папа-идеалист". Всего фильмография актрисы насчитывает свыше девяносто ролей.

Владимир Долинский — советский и российский актёр, телеведущий. Заслуженный артист России. В середине 1960-х снимался в знаменитом советском шоу "Кабачок "13 стульев"" в роли пана Пепичека.

ФОТО: Пресс-фото

В кино снимается с 1962 года. Первые успехи пришли к нему как к киноактеру благодаря фильмам Марка Захарова "Обыкновенное чудо" и "Тот самый Мюнхгаузен". А широкую популярность он обрел в 1990-е, когда сыграл роль монаха Горанфло в популярном сериале "Графиня де Монсоро", снятого по мотивам известного романа Александра Дюма.

Среди других известных работ актера — ленты "Что сказал покойник", "Директория смерти", "Пепел Феникса", "Стервы, или Странности любви", "След оборотня", "Фаталисты", "Карамболь", "Путейцы", "Москва, я люблю тебя!", "Курортный роман". Всего фильмография актера насчитывает около 130 ролей.

Автор пьесы и постановки – Петр Белышков. Работает в театрах La’Teatr, "Миллениум", VIP-Театр в качестве режиссера и антрепризного актера. Известен широкой публике по сериалам "Грач", "Участковый" и "Лесник".

"Операция "МЫ" или Невероятное приключение" — милый и добрый спектакль, динамичная словесная дуэль двух ярких персонажей, в которой есть все: любовь, ревность, ненависть и даже искусство. Блистательная игра актеров и неординарные сюжетные повороты заставят зрителей смеяться и плакать, но точно не дадут скучать ни секунды.