Фото для взрослых: В Германии прошла крупнейшая в Европе выставка секс-индустрии

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В Берлине прошла крупнейшая выставка эротики в Европе под названием Venus Erotic Trade. Ее посетили более 30 тысяч человек, чтобы ознакомиться с новинками индустрии для взрослых.
Главным событием выставки стала "звездная прогулка". Это 20-метровая сцена, на которой звезды порноиндустрии знакомили с собой посетителей.
Любой заинтересованный мог посетить семинары по сексу, получить автографы популярных порнозвезд, а также принять участие в BDSM-шоу.
"Я не мыслю свою жизнь без выставки в октябре. Venus - часть меня", - поделилась впечатлениями модель и актриса эротических фильмов Микаела Шефер, которые участвует в выставке уже в восьмой раз.
Venus - одно из крупнейших международных эротических мероприятий, в рамках которого происходит более 250 представлений из 40 стран.