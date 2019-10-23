Ср, 23.10.2019
Друг мне сказал, что Управление мест лишения свободы в Гривскую тюрьму набирает надзирателей. График - сутки через трое. Это мечта студента! Анатолий Чапкевич, главный инспектор отдела ресоциализации Даугавгривской тюрьмы

Внимание!

Это содержание предназначено только для взрослых.

Мне уже есть 18 лет. Мне еще нет 18-ти.

Фото для взрослых: В Германии прошла крупнейшая в Европе выставка секс-индустрии

В Берлине прошла крупнейшая выставка эротики в Европе под названием Venus Erotic Trade. Ее посетили более 30 тысяч человек, чтобы ознакомиться с новинками индустрии для взрослых.

Главным событием выставки стала "звездная прогулка". Это 20-метровая сцена, на которой звезды порноиндустрии знакомили с собой посетителей.

Любой заинтересованный мог посетить семинары по сексу, получить автографы популярных порнозвезд, а также принять участие в BDSM-шоу.

"Я не мыслю свою жизнь без выставки в октябре. Venus - часть меня", - поделилась впечатлениями модель и актриса эротических фильмов Микаела Шефер, которые участвует в выставке уже в восьмой раз.

Venus - одно из крупнейших международных эротических мероприятий, в рамках которого происходит более 250 представлений из 40 стран.

Читать также

Актуально

НАВЕРХ