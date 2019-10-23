Фото для взрослых: В Германии прошла крупнейшая в Европе выставка секс-индустрии

Главным событием выставки стала "звездная прогулка". Это 20-метровая сцена, на которой звезды порноиндустрии знакомили с собой посетителей.

Любой заинтересованный мог посетить семинары по сексу, получить автографы популярных порнозвезд, а также принять участие в BDSM-шоу.

"Я не мыслю свою жизнь без выставки в октябре. Venus - часть меня", - поделилась впечатлениями модель и актриса эротических фильмов Микаела Шефер, которые участвует в выставке уже в восьмой раз.