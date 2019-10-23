Кариньш: за девять месяцев нельзя покончить с наследием в здравоохранении

За девять месяцев нельзя покончить с многолетним наследием в здравоохранении, но постепенно это будет делаться, заявил в интервью передаче LTV "Утренняя панорама" премьер-министр Кришьянис Кариньш.
По его словам, правительство продолжит увеличивать вложения в здравоохранение, но параллельно хотелось бы, чтобы министр здравоохранения Илзе Винькеле выполняла свою задачу, то есть приводила систему в порядок, делая ее более эффективной.
"Я понимаю, каждый считает, что именно его отрасль нужно упорядочивать быстрее, но бюджет будущего года разработан так, чтобы рост был везде, где это необходимо, и медицина - не единственная отрасль, которая остро нуждается в деньгах", - сказал Кариньш, подчеркнув, что на общем фоне здравоохранение получит большую часть дополнительного финансирования, отведенного на приоритеты.
Как сообщалось, в четверг, 24 октября, организации медицинских работников планируют договориться о возможных акциях протеста против недостаточного финансирования медицины в бюджете 2020 года.