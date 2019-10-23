Кариньш: за девять месяцев нельзя покончить с наследием в здравоохранении

"Я понимаю, каждый считает, что именно его отрасль нужно упорядочивать быстрее, но бюджет будущего года разработан так, чтобы рост был везде, где это необходимо, и медицина - не единственная отрасль, которая остро нуждается в деньгах", - сказал Кариньш, подчеркнув, что на общем фоне здравоохранение получит большую часть дополнительного финансирования, отведенного на приоритеты.