Ср, 23.10.2019
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Кариньш: за девять месяцев нельзя покончить с наследием в здравоохранении

Кришьянис Кариньш

ФОТО: Edijs Pālens/LETA

За девять месяцев нельзя покончить с многолетним наследием в здравоохранении, но постепенно это будет делаться, заявил в интервью передаче LTV "Утренняя панорама" премьер-министр Кришьянис Кариньш.

По его словам, правительство продолжит увеличивать вложения в здравоохранение, но параллельно хотелось бы, чтобы министр здравоохранения Илзе Винькеле выполняла свою задачу, то есть приводила систему в порядок, делая ее более эффективной.

"Я понимаю, каждый считает, что именно его отрасль нужно упорядочивать быстрее, но бюджет будущего года разработан так, чтобы рост был везде, где это необходимо, и медицина - не единственная отрасль, которая остро нуждается в деньгах", - сказал Кариньш, подчеркнув, что на общем фоне здравоохранение получит большую часть дополнительного финансирования, отведенного на приоритеты.

Как сообщалось, в четверг, 24 октября, организации медицинских работников планируют договориться о возможных акциях протеста против недостаточного финансирования медицины в бюджете 2020 года.

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