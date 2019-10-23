Анна Семенович посоветовала подписчицам не комплексовать из-за большой груди

Российская певица Анна Семенович посоветовала своим подписчицам не обращать внимание на то, что другие люди говорят об их внешности.
39-летняя звезда в своих сторис в Instagram попросила подписчиков задать ей вопросы и одна из фанаток поинтересовалась, как Семенович справилась с неверенностью из-за большой груди.
Певица обладает весьма пышным бюстом, который не раз становился темой для обсуждений в прессе.
Многие считают, что звезда прибегала к помощи пластических хирургов, а сама Анна утверждает - ее грудь "досталась ей по наследству" от матери.
На вопрос подписчицы Семенович ответила, что сама раньше страдала от комплексов из-за своей внешности.
"Сама прошла через комплексы, но потом поняла, что свои особенности надо любить и не обращать внимание на людей, которые все время показывают пальцем на вашу красоту, это они от легкой зависти и страха! Все особенное пугает людей", - подчеркнула звезда.
Ранее Русский TVNET писал, что некий миллионер приобрел возможность пойти с Семенович на свидание.
Певица рассказала, что она стала "почетным лотом" в аукционе, который проходит в рамках программы "Экология".