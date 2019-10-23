Гардероб Андры Левиты в Японии: оцените стиль первой леди Латвии

Кроме главной торжественной церемонии в рамках этого визита запланированы также встречи латвийского главы с рядом официальных лиц, представителями японской латышской общины и другие мероприятия. Сопровождает Эгила Левитса на них его супруга Андра. И, естественно, демонстрирует специально подобранные для официального визита наряды.