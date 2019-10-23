Ср, 23.10.2019
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Гардероб Андры Левиты в Японии: оцените стиль первой леди Латвии
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ФОТО: Prezidenta kanceleja

Как известно, президент Латвии Эгил Левитс с супругой находятся сейчас в Японии, куда они отправились, чтобы принять участие в церемонии коронации императора Нарухито.

Кроме главной торжественной церемонии в рамках этого визита запланированы также встречи латвийского главы с рядом официальных лиц, представителями японской латышской общины и другие мероприятия. Сопровождает Эгила Левитса на них его супруга Андра. И, естественно, демонстрирует специально подобранные для официального визита наряды.

Отметим, что

светло-сиреневый костюм с подчеркнутым силуэтом, круглым воротником и большими пуговицами мы уже видели на ней на инаугурации президента Латвии в июле этого года.

Одновременно женственный и сдержанный наряд напомнил образы икон стиля 60-х годов.

ФОТО: Ilmars Znotins / Valsts Prezidenta kanceleja

Смотрите фото - оцените все модные образы первой леди Латвии в Японии! И голосуйте за лучший...

ФОТО: Ilmars Znotins / Valsts Prezidenta kanceleja

ФОТО: Ilmars Znotins / Valsts Prezidenta kanceleja

ФОТО: Ilmars Znotins / Valsts Prezidenta kanceleja

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