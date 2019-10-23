В США задержан скрывавшийся почти 40 лет подозреваемый в убийстве

Уолтер Джеймс Мейсон задержан в Техасе, где он жил под именем Уолтера Джеймса Алисона.

Мейсон - главный подозреваемый в убийстве, совершенном в штате Айдахо 22 сентября 1980 года. Тогда в одном из баров был застрелен мужчина, а другой мужчина получил ранения Пострадала в результате этого инцидента и одна женщина.

Власти Айдахо до сих пор не могли поймать Мейсона. Его местонахождение выяснилось лишь 10 октября этого года. Спустя пару дней он был задержан.