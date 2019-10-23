Ср, 23.10.2019
Места лишения свободы - закрытая среда и часть общества делает выводы из каких-то фильмов, но это абсолютно неправильно. Ведь после того, как наш клиент выйдет из заключения, ему нужно будет жить в обществе, а обществу нужно будет жить с ним. Анатолий Чапкевич, главный инспектор отдела ресоциализации Даугавгривской тюрьмы

В США задержан скрывавшийся почти 40 лет подозреваемый в убийстве

ФОТО: Teksasas policija

После бегства длиной почти в 40 лет в США задержан 86-летний мужчина, которого подозревают в совершении убийства в 1980 году, сообщает CNN.

Уолтер Джеймс Мейсон задержан в Техасе, где он жил под именем Уолтера Джеймса Алисона.

Мейсон - главный подозреваемый в убийстве, совершенном в штате Айдахо 22 сентября 1980 года. Тогда в одном из баров был застрелен мужчина, а другой мужчина получил ранения Пострадала в результате этого инцидента и одна женщина.

Власти Айдахо до сих пор не могли поймать Мейсона. Его местонахождение выяснилось лишь 10 октября этого года. Спустя пару дней он был задержан.

Мейсон своей вины в убийстве не признает.

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